Hollande-Putin-Merkel görüşmesinden çözüm çıkmadı

Ukrayna Krizi'ne çözüm bulmak amaçlı Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın beş saatlik görüşmesinden sonuç çıkmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rus ayrılıkçılarla ordu arasındaki beş bin kişinin ölmesine neden olan çatışmaların durmasını sağlayacak barış görüşmeleri için önceki gün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’i, dün Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda ağırladı.



Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile Almanya Şansölyesi Merkel, Kremlin Sarayı’na arka kapıdan girdi. Fotoğrafçılara görüşme arasında 30 saniye kadar çekim yapma izni verildi. Kremlin Sarayı’nda kapalı kapılar ardından düzenlenen ve yaklaşık 5 saat süren görüşme, gece yarısı sonlandı. Zirveden 5 Eylül 2014’te imzalanan ama defalarca ihlal edilen Minsk ateşkes anlaşmasına geri dönülmesi niyeti çıktı.

'Görüşmeler yapıcı, bilgilendirici geçti'

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, görüşmenin “yapıcı, bilgilendirici” geçtiğini Merkel ve Hollande’ın, Minsk Anlaşması’nın uygulanması için Putin’e ilettikleri teklif temelinde olası ortak anlaşma metni üzerinde çalışıldığını belirtti. Bu belgenin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Putin’in tekliflerini içereceğini vurgulayan Peskov, “Normandiya Dörtlüsü; Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa liderleri, görüşmelere pazar günü telefonda devam edecek” dedi. Merkel ve Hollande, Kremlin’deki görüşmenin ardından ülkelerine dönmek üzere havalimanına hareket etti.

Minsk Anlaşması’nın maddeleri şu şekilde:



1. Ukrayna’nın doğusunda hükümet güçleriyle ayrılıkçıların koşulsuz şartsız ateşkes ilan etmeleri.

2. AGİT gözlemcilerinin ilan edilecek ateşkesi denetlemeye başlaması.

3. Ukrayna anayasasında yapılacak değişiklikle ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerine öz yönetim hakkı verilmesi.

4. Ukrayna-Rusya sınırının daimi esasta AGİT gözlemcileri tarafından denetim altına alınması.

5. İhtilaflı tarafların tüm esirleri koşulsuz serbest bırakması.

6. Çatışmalara katılmış kişiler hakkında genel af ilan edilmesi.

7. Ukrayna içi yönetim yapısını belirleyecek diyaloğun başlatılması.

8. Ukrayna doğusunda sivillere insani yardım yapılması koşullarını sağlanması.