Vladimir Putin: İstersem Kiev’i iki hafta içinde alırım

İtalyan gazetesi La Repubblica, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizine ilişkin telefon görüşmesi sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’ya, “İstersem Kiev’i iki hafta içinde alırım” dediğini yazdı.

Gazetenin çeşitli ülke delegasyonu ve temsilcilerine dayandırdığı haberine göre, Putin, bu şekilde, AB tarafından uygulanabilecek yeni yaptırımları önlemek istediğini ileri sürmüştü. Milliyet’te yer alan habere göre, Barosso bu sözleri geçen haftaki AB zirvesinde liderlere aktardı. Haberde, NATO’nun 4 bin asker gönderme kararında bu sözlerin de etkili olduğu iddia edildi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise haberin ardından yaptığı açıklamada “İstersem iki hafta içerisinde Kiev’i alırım” sözlerinin genel metinden koparılarak anlamının değiştirildiğini savundu.

Uşakov, Barroso’nun Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini sızdırmasının “yanlış ve diplomatik taammüller çerçevesini aşan” davranış olduğunu söyledi. Bu davranışı ciddi politikacıya yakıştırmadığını belirten Uşakov, “Bu sözler söylendi mi, söylenmedi mi... Bu sözler genel metinden koparılarak başka anlamlar yüklendi” dedi.

NATO’dan Doğu Avrupa’ya 4 bin asker

Bu arada Galler’de gerçekleştirilecek NATO toplantısı öncesinde birlikten Rusya’yı kızdıran bir karar geldi. NATO gerek duyulduğu anda Doğu Avrupa’ya hızlı bir şekilde konuşlandırılacak acil müdahale gücü oluşturma planı hazırladı. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, “Askeri donanım ve teçhizat doğudaki üye ülkelere ‘hazır harekat planı’ parçası olarak yeniden konuşlandırılacak. Bu ittifakın doğudaki etkisini artıracak” dedi. Söz konusu gücün 28 NATO üyesinin katkılarıyla 4 bin askerden oluşturulması ve 2 gün içinde istenilen bölgeye konuşlandırılması planlanıyor. NATO’nun planına Rusya’nın tepkisi ise gecikmedi. Rusya’dan yapılan açıklamada “NATO’nun Doğu Avrupa’daki güç takviyesi ile şiddeti kışkırttığı” belirtilerek Moskova’nın askeri doktrini yenileyerek karşılık vereceği aktarıldı.