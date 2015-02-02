‘ABD Ukrayna’ya silah yardımını görüşecek’



Gazetenin hükümet temsilcilerine dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey konuyu konuşmaya açık. Ayrıca Başkan Barack Obama'nın güvenlik danışmanı Susan Rice silah temini konusundaki direnişinden vazgeçmeyi düşünüyor.

Amerikan hükümetine bugün bir bağımsız rapor sunulacak ve bu raporda Ukrayna'ya 3 milyar dolar değerinde savunma teçhizatı, teknik arama araç gereçleri, insansız hava araçları, tanksavar füzeler gibi öldürücü olmayan malzemeler temin etmesi önerilecek.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Bernadette Meehan New York Times'a yaptığı açıklamada Ukrayna krizinde önceliğin hâlâ “diplomatik çözüm” olduğunu ancak düzenli olarak da çözüm için temel oluşturabilecek “diğer ihtimallerin” incelendiğini belirtti.