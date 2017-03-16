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Dünya

Hollande ile Merkel Erdoğan'ın 'Nazi' sözlerini kınadı

İki lider, Türkiye'nin Fransız ve Alman yasalarına bağlı kalınması halinde referandum organizasyonu yapılabileceği konusunda Merkel ile anlaştıklarını belirtti

16 Mart 2017 18:56

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hollanda ve Almanya'ya yönelik 'Nazi uygulamaları' benzetmesini kınadı. AFP'deki habere göre, iki lider Erdoğan'ın sözlerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta Almanya'da yerel meclislerin AKP'li isimlerin referandum toplantılarına izin vermemesine tepki göstermiş ve  "Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsınlar konuşturmasınlar. Yani konuşturmamakla Almanya'daki oyların 'evet' değil de 'hayır' çıkacağını mı zannediyorsunuz? Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz" demişti.

 

Kriz Hollanda'ya sıçradı

 

Almanya'nın ardından 12 Mart'ta Hollanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmiş, aynı gün karayoluyla Rotterdam'a giden Aile Bakanı Fatma Kaya'nın konsolosluğa girişine izin vermeyerek sınır dışı etmişti. Alman polisini Türk asıllı göstericilere atlar ve köpeklerle yaptığı müdahale görüntülerine Ankara sert tepki göstermiş ve bir dizi diplomatik yaptırım kararı almıştı.

 

Kınama geldi

 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'deki anayasa referandumu hakkındaki Avrupa ülkelerinde yapılacak toplantı ve mitinglere izin verilmemesinin ardından Ankara'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini Nazi dönemiyle kıyaslamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. İki lider yaptıkları ortak yazılı açıklamada konuyu görüştüklerini belirtirken, açıklamaları kınadı.

Hollande, Fransa'nın Almanya ile Türkiye'nin 'Nazi' veya 'faşist' olarak nitelediği diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

 

Referandum toplantılarında anlaştılar

 

Hollande, Türkiye'de yapılacak anayasa referandumu hakkındaki organizasyonların bundan sonra ancak Fransız ve Alman yasalarına sıkı sıkıya bağlı kalınması halinde yapılabileceği konusunda Merkel ile anlaştıklarını belirtti.

 

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