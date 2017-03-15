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“Hollanda'nın Almanya'nın yaptığı Nazizm ise AKP'nin yıllardan beri kendi yurttaşlarına yaptığı ne?”

CHP'li Ağbaba'nın Meclis'te yaptığı konuşma...

15 Mart 2017 21:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’nin Almanya ve Hollanda ile yaşadığı krize ilişkin Meclis kürsüsünde konuştu.

Ağbaba, Türkiye’de polis müdahalelerinde hayatını kaybeden kişilerin fotoğraflarını göstererek “Hollanda'nın Almanya'nın yaptığı Nazizm ise AKP'nin yıllardan beri kendi yurttaşlarına yaptığı ne?” diye sordu. 

Ağbaba, Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda polis tarafından atılan biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan, Ankara’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, Eskişehir’de polis ve karşıt görüşlü gruplar tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğraflarını gösterdi. 

Ağbaba, İstanbul’da düzenlenen şafak operasyonunda polis tarafından öldürülen Dilek Doğan’ın da fotoğraflarını gösterdi. 

Ağbaba'nın konuşması şöyle:

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