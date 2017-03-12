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Fransa'dan, "Nazi benzetmesi yapan Türkiye cezalandırılmalı mı?" anketi

Erdoğan, "Eyy Almanya uygulamalarınız Nazi'den farklı değil; sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz!" demişti

12 Mart 2017 21:35

Fransa’nın yüksek tirajlı ve sağ görüşlü gazetesi Le Figaro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Eyy Almanya uygulamalarınız Nazi'den farklı değil; sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz!" sözleri nedeniyle, internet sitesi üzerinden bir anket başlattı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, gazete okurlarına “Almanya ve Hollanda’ya Nazi benzetmesi yaptığı için Türkiye cezalandırılmalı mı” sorusunu yöneltti. Şimdilik 12 bin kişinin oy kullandığı araştırma sorusunda “evet” cevabı  yüzde 88 ile önde gidiyor. 

Ne olmuştu?

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı  Tayyip  Erdoğan, "Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bize demokrasi dersi vereceksiniz, gelince orada Türk Bakanı konuşturmayacaksınız. Hollanda da aynı şeyi yaptı, belki diğerleri de gelecek. Fikre, düşünceye saygı bileceksiniz. Bunları uluslararası toplu olarak dile getireceğiz. Dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz" demişti.

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