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Dünya

Hollandalı gazetecinin sınır dışı edilmesine Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan tepki

Hollanda Gazeteciler Sendikası, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlemeyi planlıyor

10 Eylül 2015 20:32

Yüksekova'da "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alınan ve sınırdışı edilen Hollandalı bağımsız gazeteci Frederike Hanneke Geerdink, ülkesine döndü. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı kararına tepki gösterirken, Hollanda Gazeteciler Sendikası da olayı protesto etmek için Türk Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Geerdink, Çarşamba akşamı Amsterdam Schipol Havalimanı'na geldi. Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, gazetecinin Türkiye'den sınır dışı edilmesi kararını eleştirdi. Hollandalı bakan kararı, "kötü bir durum" diye değerlendirdi. Konuyla ilgili olarak Türk makamları ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Hollanda Gazeteciler Sendikası (NVJ), sınır dışı kararı ve basın özgürlüğüne yönelik baskıları protesto etmek için Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenleyecek.

Diyarbakır'da yaşayan Geerdink, geçen Pazar "canlı kalkan" eylemi yapan bir grupla birlikte gittiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Frederike Geerdink, sorgusunun ardından Hakkari Valiliği'nin kararı üzerine sınır dışı edildi. Anadolu Ajansı'na bilgi veren güvenlik kaynakları, Geerdink'in PKK ile bağlantısı bulunduğunu öne sürmüştü.

Hollanda Gazeteciler Sendikası, Geerdink'in sınır dışı kararına itiraz ettiğini belirtti. Geerdink, "itiraz sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulacağı" uyarısı üzerine Türkiye'yi terk ederek ülkesine dönme kararı aldı.

 

‘Türkiye’de gazetecilere yönelik baskılar endişe verici’

 

Hollanda Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Thomas Bruning, Geerdink'in bu şekilde Türkiye'den çıkarılmasını kayıp olarak değerlendirdi. Bruning, Türkiye'de gazetecilere yönelik baskıların endişe verici olduğunu savundu.

"Türkiye'de gazeteciler hükümeti eleştirdikleri zaman işlerini yapamaz hale geliyorlar. Yabancı basın mensuplarının da gözaltına alınıp sınır dışı edilmesi endişe verici" dedi.

NVJ Genel Sekreteri, Geerdink'in hakkındaki suçlamalar nedeniyle Nisan ayında beraat ettiğini anımsattı. Hollandalı gazetecinin mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Frederike Geerdink'in babası da, kızının güvenli bir şekilde Hollanda'ya dönmüş olmasından memnun. Ancak, 10 yıl sonra bu şekilde Türkiye'den gönderilmesini, "çok saçma" diye değerlendiriyor.

Hollanda Gazeteciler Sendikası, bugün Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenleyecek.

Saat 15:30'da başlayacak gösteride Geerdink'in sınır dışı kararının yanı sıra, Türkiye'de medyaya yönelik baskılara dikkat çekilecek.

Sendika, sınır dışı kararını sosyal medya üzerinden de protesto etti. Bruning, "Meslektaşlarımızın durumuna dikkat çekmek en büyük silahımız. Bunun için Türk Büyükelçiliği'ne gideceğiz" dedi.

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