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Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink Yüksekova'da gözaltına alındı

Geerdink, gözaltına alındığını Twitter'dan duyurdu.

06 Eylül 2015 13:35

2006'dan beri Türkiye'de çalışan ve 2012'den bu yana da Diyarbakır'da bulunan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink,  polis tarafından gözaltına alındı. Geerdink, Twitter'dan "Yüksekova'da gözaltındayım" yazdı. Geerdink, Ocak ayında da "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmış ve Nisan'da beraat etmişti.

Geerdink, attığı bir diğer tweet'te ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "canlı kalkan" eylemi yapanlarla birlikte gözaltına alındığını belirtti. Frederike Geerdink, "Bir şekilde telefonu kurcalamama izin veriyorlar" diye ekledi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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