'Eşcinsel evlilik turizmi'ne destek önerisi

Hollanda'da muhalefet partileri, hükümetin eşcinsel hakları konusunda yeniden dünya çapında lider rolü üstlenmesini isterken, hükümetin "eşcinsel evlilik turizmi" konusunda vize kolaylığı getirmesini de istiyor.

Yusuf Özkan’ın BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, Avrupa Birliği'nin (AB) eşcinsel evlilikleri kabul etmesi ve "eşcinsel evlilik turizmi" için vize kolaylığı da siyasetin gündeminde yer alıyor.

Hollanda Parlamentosu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ele alındığı görüşmelerde, eşcinsel hakları tartışıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları konusundaki çalışmaları kapsamında lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT) hakları da önemli bir yer tutuyor.

Eşcinsel evliliklere ilk izin veren ülke olan Hollanda, dünya genelinde LGBT hakları ile ilgili gelişmeleri yakından izliyor.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Uganda'da eşcinsel karşıtı yasal düzenlemelere karşı tepki göstermişti.

Eşcinsel evliliklerin resmen

tanınması isteniyor

Ancak Hollanda muhalefetine göre, hükümet eşcinsel hakları konusunda yeterince duyarlı değil. Özellikle birinci Mark Rutte kabinesinin Liberal Sağ Partili (VVD) Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal döneminde Hollanda'nın LGBT sorunlarına ilgisi azalmaya başladı.

Muhalefete göre, dünya çapında eşcinsel karşıtı muhafazakar yapı güçleniyor. Bu nedenle sosyal demokrat Dışişleri Bakanı Bert Koenders'dan, LGBT haklarını Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde daha güçlü biçimde savunması isteniyor.

Demokratlar 66 (D66) temsilcisi Sjoerd Sjoerdsma, Dışişleri Bakanlığı'nın eşcinsel hakları konusundaki çalışmalarına katkıda bulunmak için bir plan hazırladı.

Plana göre, üyelerin LGBT haklarına farklı bakışı nedeniyle AB insan hakları politikalarının zarar görüyor.

Planda, Hollanda'nın AB genelinde eşcinsel evliliklerin resmen tanınması için baskı yapması isteniyor,

Plana göre, Hollandalı eşcinsel evliler, bir başka AB ülkesinde tanınmama sıkıntısından kurtarılmalı. Hollandalı eşcinsellerin yabancı kökenli eşlerinin mirasından yararlanabilmesi sağlanmalı.

Eşcinsel evliliklerde vize kolaylığı

Muhalefet, hükümetin "eşcinsel evlilik turizmi" konusunda vize kolaylığı getirmesini de istiyor.

D66 Milletvekili Sjoerd Sjoerdsma, bunun yasada küçük bir değişiklikle mümkün olacağını söylüyor. "Böylece insanlara aşklarını resmen kutlama fırsatı sağlanmış olur" diyor.

Sjoerdsma, bunun Hollanda turizmine de katkı sağlayacağını belirtiyor. Hollanda'nın gerçek anlamda "eşcinsellerin başkenti" haline geleceğini söylüyor.

Sjoerdsma LGBT haklarını ihlal eden Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelere de küresel boyutta yaptırım uygulanmasını savunuyor. Hollanda büyükelçiliklerinin de bulundukları ülkelerde LGBT sorunların duyarlı olmasını istiyor.