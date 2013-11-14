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Dünya

Hawaii eşcinsel evliliklere onay verdi

Hawaii Üniversitesi’nin araştırmasına göre, evlilik eşitliği yasası önümüzdeki üç sene içinde eyalet turizmine 217 milyon dolar katkı sağlayacak

14 Kasım 2013 16:50

Hawaii Valisi Neil Abercrombie dün eşcinsel evliliklerin önünü açan yasa tasarısını onayladı. Hem Hawaiili hem de turist eşcinsel çiftler 2 Aralık’tan itibaren eyalette evlenebilecek.

Hawaii Valisi Neil Abercrombie, tasarının Salı günü Senato’dan geçmesinin ardından “Hawai’de biz eşitlik, adalet ve hakkaniyete inanırız. Bugün, bizi bölmektense birleştiren çeşitliliğimizi kutluyoruz. Sonunda, şimdiye kadar görünmez olanlar, görünür olacak” diye konuştu.

Bianet’te yer alan habere göre, ABD Başkanı Barack Obama da özgürlük ve eşitliğin beyanının ülkeyi daha güçlü kıldığını söyleyerek, doğum yeri olan Hawaii’yi tebrik etti.

Hawai’de eşcinsel evlilik tartışması, 1990’da iki kadının evlilik için başvurması ve 1993’te Hawaii Yüksek Mahkemesi’nin davacıların evlenmesine izin verilmemesinin onların haklarının eşitliğinin ihlali olarak değerlendirmesiyle başlamıştı.

 

Turizme katkı sağlayacak

 

Dün imzalanan yasa, Hawai’de yaşayan eşcinsel çiftlerin ve turistlerin Hawai’de evlenmesine izin veriyor.

Hem Hawaiili hem de turist eşcinsel çiftler 2 Aralık’tan itibaren eyalette evlenebilecek.

Hawaii Üniversitesi’nin araştırmasına göre, evlilik eşitliği yasası önümüzdeki üç sene içinde eyalet turizmine 217 milyon dolar katkı sağlayacak.

Dünyada 14 ülke ve ABD’nin 15 eyaletinde eşcinsel evlilikler yasal. İllonois eyaletinde de evlilik eşitliği yasası Vali’nin imzasını bekliyor.

 

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