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Yaşam
Deutsche Welle

İngiltere'de ilk eşcinsel evlilikler yapıldı

İngiltere'de eşcinsel evliliklerin yasal olarak önünün açılmasının ardından ilk çiftler bugün törenle evlendi. İngilizlerin büyük çoğunluğu eşcinsel evliliklere sıcak bakıyor.

29 Mart 2014 19:09


İngiltere'de eşcinsel evliliklerin yasal olmasının ardından ilk evlilik törenleri bugün yapıldı. Başta başkent Londra olmak üzere birçok kentte çok sayıda çift evlendi.

Başbakan David Cameron partisindeki eleştirilere rağmen yeni düzenlemeyi yürürlüğe koymayı başardı. Cameron eşcinsellere ait Pink News'e yazdığı makalede, "Eger yasalar insanların birbirine duyduğu sevginin arasını açıyorsa, o zaman yasa değiştirilmek zorundadır" dedi.

İngilzlerin büyük çoğunluğu eşcinsel evlilikleri destekliyor. Ancak eşcinsel evlilikler, kendine ait yasalara sahip İskoçya'da yürürlükte değil.

İngiltere'de eşcinsel çiftler 'medeni ortaklık' adı altında 2005 yılından bu yana

heteroseksüel çiftlerin sahip olduğu haklardan yararlanabiliyor. Buna evlat edinme hakkı da dahil.

Yeni düzenleme dini cemaatleri eşcinsel çiftleri dini törenle evlendirip evlendirmeme konusunda özgür bırakıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LondraDavid CameronPink NewsDeutsche Welle TürkçeDW/DPA/HT

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