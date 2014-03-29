İngiltere'de ilk eşcinsel evlilikler yapıldı



İngiltere'de eşcinsel evliliklerin yasal olmasının ardından ilk evlilik törenleri bugün yapıldı. Başta başkent Londra olmak üzere birçok kentte çok sayıda çift evlendi.

Başbakan David Cameron partisindeki eleştirilere rağmen yeni düzenlemeyi yürürlüğe koymayı başardı. Cameron eşcinsellere ait Pink News'e yazdığı makalede, "Eger yasalar insanların birbirine duyduğu sevginin arasını açıyorsa, o zaman yasa değiştirilmek zorundadır" dedi.

İngilzlerin büyük çoğunluğu eşcinsel evlilikleri destekliyor. Ancak eşcinsel evlilikler, kendine ait yasalara sahip İskoçya'da yürürlükte değil.

İngiltere'de eşcinsel çiftler 'medeni ortaklık' adı altında 2005 yılından bu yana

heteroseksüel çiftlerin sahip olduğu haklardan yararlanabiliyor. Buna evlat edinme hakkı da dahil.

Yeni düzenleme dini cemaatleri eşcinsel çiftleri dini törenle evlendirip evlendirmeme konusunda özgür bırakıyor.