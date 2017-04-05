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BBC Türkçe

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Ülkede, eşcinsel bir çifte el ele yürüdükleri gerekçesiyle saldırıldığı iddiası sonrası sosyal medyada bir dayanışma kampanyası başladı, kampanyaya Hollanda siyasetinden ünlü isimler de destek verdi

05 Nisan 2017 16:52

Hollanda'da eşcinsel bir çiftin sokakta el ele yürürken saldırıya uğraması sonrası, dayanışma amacıyla "erkekler el ele" kampanyası başlatıldı.

#allemannenhandinhand

Liberal Demokrat Parti lideri Alexander Pechtold ve parti üyesi Wouter Koolmees, Hollanda'nın Lahey kentindeki yeni hükümeti kurma görüşmelerine el ele girdi.

Ülkede tartışma yaratan olay geçtiğimiz Pazar günü Arnheim kentinde meydana gelmişti.

Saldırıya uğrayan iki kişiden biri Vernes-Sewrata, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Normalde el ele yürümeyiz. Ama gece saat geçti ve yemekten çıkmıştık çok keyifliydik. Altı ila sekiz Fas asıllı genç bize saldırdı" dedi.

Saldırı sonrası Barbara Berend isimli bir kadın gazetecinin çağrısı ile başlatılan #bütünerkeklerelele kampanyası ise Twitter'da trend oldu.

Birçok erkek sosyal medya hesaplarından "el ele tutuşma" fotoğrafları paylaştı.

Hollanda'da aktif durumda bulunan LGBT örgüt yetkilileri, hükümetten, topluluklarını hedef alan şiddet suçlarına öncelik vermesini ve cezaları artırmasını istiyor.

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