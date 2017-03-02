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Dünya

Finlandiya’da eşcinsel evlilik yasallaştı

Finlandiya'da 2002'de eşcinsel çiftlere 'medeni birliktelik' kurma izni çıkmıştı

02 Mart 2017 00:58

Finlandiya’da, eşcinsel çiftlere ilişkilerini resmileştirme iznini veren ‘eşit haklara dayalı evlilik’ kanunu yürürlüğe girdi.

Finlandiya'da, eşcinsel çiftlere ilişkilerini resmileştirme iznini veren 'eşit haklara dayalı evlilik' kanunu yürürlüğe girdi.

Fin medyasının haberine göre yeni kanunda evlilik, erkek ve kadının birliği olarak değil iki kişinin birliği olarak ifade ediliyor.

Fin parlamentosu ilgili kanunu ikinci girişim sonucu 2014'te kabul etmişti. Oylamada, 101 milletvekili kanuna ‘evet' derken 90 milletvekili de ‘hayır' oyu kullanmıştı.

Finlandiya'da 2002'de eşcinsel çiftlere 'medeni birliktelik' kurma izni çıkmıştı.

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