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Dünya

Kuveyt, Güzel ve Çirkin filmini yasakladı: 'Eşcinsel hareket' içeriyor

Kuveyt, "Güzel ve Çirkin" filmini, "eşcinsel hareketler içerdiği" gerekçesiyle gösterimden kaldırdı

21 Mart 2017 22:49

Başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens’ın yer aldığı Güzel ve Çirkin (Beauty And The Beast) filmi Kuveyt’te yasaklandı. LeFou karakterinin, balo sahnesinde bir erkekle dans ettiği görüntü “eşcinsel hareket” olduğu ve bu nedenle film gösterimden kaldırıldığı belirtildi.

DHA’da yer alan habere göre, filmin yönetmeni Bill Condon, sahneyi “eşcinsel hareket” olarak yorumlayanlara, “Tolerans gösterilerek öyle de değerlendirilebilir” yanıtını vermişti. Condon’un Attitude dergisinde yaptığı bu açıklamanın ardından, Malezya’da Disney şirketinden bu sahnenin sansürlenmesini istemişti. Şirket bu talebi kabul etmeyince film, Malezya’da da gösterimden kaldırıldı.

Film ABD’nin Alabama eyaletinde de protesto edilirken, Rusya’da meclis üyesi Milanov filmi “sapkın, küstah ve günah propagandası” olarak yorumladı ve filmin yasaklanması için hükümete çağrı yaptı. 

 

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