Hollanda basını: Mafya hesaplaşması Erdoğan'a uzandı

Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf, Amsterdam ve İstanbul'da yaşanan 'yer altı dünyası' ile bağlantılı cinayetlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresine uzandığını öne sürdü.

Hollanda gazetesi, bu iddiayı "mafya hesaplaşması" olduğu belirtilen cinayetleri araştıran savcının hazırladığı dosyaya dayandırdı.

'Mafya hesaplaşması Erdoğan'a uzandı'

De Telegraaf'ın ilk sayfasının tamamını ayırdığı haberde, "Mafya hesaplaşması Erdoğan'a uzandı" (Liquidatie reikt tot Erdogan) başlığı kullanıldı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı da yer aldı. Hollanda'da geçen Aralık ayında başlayan ve İstanbul'a da sıçrayan ve "mafya hesaplaşması" olduğu belirtilen cinayetler sürüyor. Son olarak geçen hafta sonu Amsterdam'da ismi yer altı dünyası ile anılan Barış Önder otomatik silahla taranarak öldürüldü.

Telegraaf gazetesinin haberinde, Barış Önder'in, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle Sedat Şahin grubu tarafından öldürüldüğünün düşünüldüğü belirtildi. Soruşturmayı yürüten savcının hazırladığı dosyaya dayandırılan haberde, yer altı dünyasının tanınan isimlerinden Şahin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresiyle ilişkisi bulunduğu öne sürüldü. Telegraaf gazetesi, Şahin'in, Hollanda'daki 'Türkiye kökenli yer altı dünyası' üzerinde oldukça etkili olduğunu vurguladı.

Şahin grubunun Hollanda'daki isimlerinden Zekeriya K.,'nın cinayetlerle iligili 'azmettirici şüphesiyle' tutuklu bulunduğu kaydedildi. Habere göre, Zekeriya K.'nın Belçika numarası kullanan bir kişiyle yaptığı telefon konuşmasının kayıtları da savcılık dosyasında bulunuyor. Dosyada yer aldığı belirtilen görüşmeye göre, Zekeriya K. Hollanda'da olduğunu ve serbestçe konuşabileceğini söylüyor.

'Güç nereye kadar uzanıyor?'

Zekeriya K. ile görüşen kişi, 'Başbakan' dediği Erdoğan'ın bir danışmanı ile irtibat kurabileceğini belirtiyor. Telefondaki kişi, Erdoğan'ın danışmanına Zekeriya K'yı, "işadamı" diye tanıtabileceğini söylüyor. Habere göre aynı kişi, Erdoğan'ın Sedat Şahin'den çok etkilendiğini anlatıyor. Savcılık dosyasında bu bölümün, "Yer altı / yer üstü. Güç nereye kadar uzanıyor?" başlığıyla yer aldığı belirtildi.

Haberde, "Tuhaf olan şey, savcılık tarafından bu konuda hiçbir zaman yeterli bir araştırmanın yapılmamış olması" ifadesi yer aldı. Habere konu olan Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin, Hollanda bağlantılı olduğu belirtilen bir saldırı sonucu geçen Aralık ayında İstanbul'da öldürülmüştü.

Amsterdam'da geçen hafta sonu öldürülen 26 yaşındaki Barış Önder'in zanlı ya da zanlıları da henüz yakalanamadı. Hollanda gazetesine göre Barış Önder'in İstanbul'da tutuklu bulunan babası Atilla Önder de yer altı dünyası ile bağlantılı. Gazete, Avrupa genelinde uyuşturucu ticareti yapan bu iki grup arasında husumet bulunduğunu belirtiyor. Barış Önder'in, Sedat Şahin'in akrabası olan Zuhuri Şahin cinayetinin zanlılarından bir olduğu da vurgulanıyor.

"Mafya hesaplaşması" olduğu belirtilen cinayetler nedeniyle Aralık ayından bu yana Amsterdam ve İstanbul'da toplam 7 Türk, silahlı saldırı sonucu öldürüldü.