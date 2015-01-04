Mafya hesaplaşması sürüyor; Türk mafya babası Hollanda'da öldürüldü

Türk yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Okan Fidan, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da öldürüldü. Saldırının Türkiye'deki üç saldırıyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Radikal'de yer alan habere göre, Hollanda’daki Türk yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Okan Fidan, başkent Amsterdam’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 44 yaşındaki iki kız çocuk babası Fidan, yılbaşı günü Amsterdam’ın Noord ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. Saat 15.30 sularında meydana gelen olay sırasında Okan Fidan, Volvo marka otomobilinin direksiyonu başında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daha önce de saldırıya uğramıştı

Fidan’ın içinde bulunduğu BMW marka bir otomobilde yine Amsterdam’da 11 Ağustos 2010 tarihinde bomba patlamış, ancak aracın zırhlı olması nedeniyle olayda ölen olmamıştı.

Vatan gazetesinin haberine göre, Fidan’ın daha önce bir Türk uyuşturucu baronunun koruması olduğu ve patronunun 4 Aralık 2007 tarihinde Amsterdam’da uğradığı silahlı saldırıdan sorumlu tuttuğu Fidan’ın işine son verdiği gibi ayrıca intikam peşinde olduğu iddia ediliyor. Okan Fidan’ın öldürülmesiyle bu olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Naci Şerifi Zindaşti’nin hedef alındığı silahlı saldırıda yanlışlıkla kızı ve şoförünün öldürülmesinin ardından 2 hafta önce Sarıyer’de öldürülen Ali Ekber Akgün’ün Hollanda bağlantıları, polisi cinayetlerin bu ülkeyle bağlantılı olabileceği yönünde araştırma yapmaya yönlendirmişti. Sarıyer’deki olaydan 9 saat sonra da Vedat Şahin’in yanındaki adamıyla öldürülmesi bu olayın da aynı hesaplaşmanın bir sonucu olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti. Saldırıların ardından Hollandalı yetkililer Türkiye ’ye gelerek bilgi aldı. Türk savcıların da bu saldırıların Hollanda’daki hesaplaşmayla ilgili olup olmadığını araştırdıkları ve Hollandalı yetkililerden bilgi alacakları öğrenildi.

Baronun ölüm listesi

Hollanda’da tutuklu bulunan “Komiser” lakaplı uyuşturucu baronu Dino Soerel’in geçen yıl Yunanistan’da 2 ton ve Türkiye girişlerinde TIR’larda 500 kilogramın üstünde eroinin yakalanması üzerine, birlikte çalıştığı kişileri muhbirlikle suçladığı ve 30 kişilik bir ölüm listesi hazırladığı öne sürülmüştü. Türkiye’de saldırıya uğrayan isimlerin de bu listede olduğu iddia edilirken, Fidan’ın da bu listede olup olmadığı araştırılıyor.

Okan Fidan’ın öldürülmesinin ardından hem Hollandalı yetkililer hem de Türk yetkililer saldırılar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Amsterdam polisi Fidan cinayetiyle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.