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Sarıyer'de kırmızı ışıkta infaz edilen Ali Ekber Akgün uyuşturucu baronlarının kurbanı mı?

İstanbul'da son model süper lüks otomobil içinde infaz edilen Ali Ekber Akgün'ün, uluslararası uyuşturucu paylaşım savaşına kurban gittiği öne sürüldü

25 Aralık 2014 22:44

İstanbul Sarıyer'de Bentley marka otomobiliyle trafik ışıklarında yavaşlayan Ali Ekber Akgün, arkadan gelen araçtan inen 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ali Eber Akgün aracın içinde hayatını kaybetti. Hollanda basını, ruhsatsız silah taşıma nedeniyle hapis cezası alan ve “Kimyasal Ali” lakabıyla bilinen Ali Eber Akgün’ün baronlar arasındaki uyuşturucu paylaşım savaşına kurban gittiğini yazdı.

 

Futboldan mafyaya

 

Posta.com.tr'den Yaşar Can'ın haberine göre, Ali Ekber Akgün Hollanda'da Türkiyemspor'da futbol oynadı ve yöneticilik yaptı. Lüks otomobil düşkünlüğüyle bilinen Ali Akgün uyuşturucu baronları arasındaki hesaplaşmalardan sıyrılarak yüklü miktarda para elde etti.

Ali Ekber Akgün, Türkiyemspor'da oynadığı dönemde anlaşmazlık yaşadığı kulüp başkanı Nedim İmaç'ı tehdit etti. Türkiyemspor'da tam 16 yıl başkanlık yapan İmaç, Şubat 2007'de Amsterdam'da kimlikleri tespit edilemeyen birkaç kişinin silahlı saldırısı sonucu hayata gözlerini yumdu. İmaç'ın kafasına isabet eden 3 kurşunla öldürülmesi, katillerin profesyonel olduğu iddiasını gündeme getirdi. Ali Akgün, bu cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak yargılandı.
Akgün, Hollanda, Almanya ve Türkiye üçgenindeki uyuşturucu baronlarının savaşından büyük güç elde etmişti. Ancak bu güç onun sonunu hazırladı. Baronlar peşine düştü. Akgün önce Dubai'ye, sonra Türkiye'ye kaçtı. Ancak bu kaçış dün öğlen sona erdi ve öldürüldü. Hollanda basınına göre, bu cinayetin arkasında Karadeniz çetesi yer alıyor.

 

11 yıldır süren savaş

 

Ali Akgün'ün de adının geçtiği Vaniköy Baskını uzun süre konuşulmuştu. 9 yıl önce Hollanda'ya gönderilen 5 milyon dolarlık bir uyuşturucu sevkiyatının ardından ortak iş yapan iki çete arasında kanlı bir hesaplaşma başladı. Para paylaşımından çıkan kanlı uyuşturucu savaşı Ertuğrul Yılmaz 2003'te Almanya'da kafasına tek kurşun sıkılarak öldürülmesiyle başladı.

Uyuşturucu şebekesini yönettiği ileri sürülen ve o yıllarda Hollanda'da yaşayan Atilla Önder ile Fikret Eskin, Adıyamanlılar Çetesi'nin lideri Ramazan Özaslan'ı bu cinayetten sorumlu tuttu. Hollanda ve Almanya'da bu savaş devam etti. 2 uyuşturucu çetesi arasında süren çatışmalarda 4 kişi yaralandı. Savaş İstanbul'a sıçradı. İki çetenin 5 milyon dolarlık uyuşturucu parası anlaşmazlığı, İstanbul'da 300 polis ve helikopter eşliğinde yapılan operasyonla doruk noktasına ulaştı. Ancak bu operasyon da yetmedi.

 

"Son nokta" ve "Nemrut" operasyonu

 

2005'ten beri iki çeteyi takibe alan polis, 5 kişinin öldürüldüğü savaşı bitirmek için 2007'de Karadenizliler çetesine "Son Nokta", Adıyamanlılar çetesine de "Nemrut" adıyla operasyonlar düzenledi. Dün öldürülen Ali Akgün'ün adı bu iki operasyondan sonra daha sık anılmıştı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Adıyamanlılar çetesine yakın olan Ali Akgün'ü Karadenizliler çetesi öldürdü.

 

Efkan Ala: Bağlantı var da diyemem yok da

 

Bu arada İçişleri Bakanı Efkan Ala, İstanbul'da katıldığı program sonrası gazetecilerin Sarıyer ve Nişantaşı'ndaki saldırılarla ilgili soruları yanıtladı. "İki saldırı arasında bağlantı var mı" şeklindeki soruya Bakan Ala, "Ciddiyetle arkadaşlar bu konunun üzerinde duruyor. Şu an elimizde şudur diyebileceğimiz bir done yok. Vardır da diyemeyiz yoktur da diyemeyiz. Delillere göre değerlendirme yapabiliriz. Şu an olay yeni. Kısa sürede açıklığa kavuşturulabilir" dedi.

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