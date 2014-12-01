Hobilerini paraya çeviren Instagram zenginleri

Dünya çapında 200 milyondan fazla kullanıcısı olan fotoğraf paylaşım sitesi Instagram genelde filtrelenmiş manzaraların ve restoranlarda büyük bir titizlikle servis edilen yemeklerin fotoğraflarıyla bilinir. Instagram her ne kadar hobi olarak fotoğraf çekenlerin öncelikli paylaşım sitesi olsa da, günde 60 milyon fotoğrafın yüklendiği site aynı zamanda büyük şirketler için küresel ölçekte bir pazar anlamına da geliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, spor giyim devi Nike'tan küçük ülkelerin turizm tanıtım ofislerine kadar birçok şirket ve kuruluş çok sayıda takipçisi bulunan Instagram kullanıcılarının peşine düşmüş bile. Instagram sayesinde fotoğrafçılığı hobi olmaktan çıkarıp tam zamanlı bir iş haline getirenlerden birisi de 25 yaşındaki New Yorklu Liz Eswein.

2010 yılında Instagram'ın kurulmasından kısa bir süre sonra siteye üye olan Eswein@NewYorkCity hesabından yaşadığı şehrin fotoğraflarını paylaşmaya başlamış ve bugün 1,2 milyon takipçiye kadar ulaşmış. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde Eswein'in artık büyük şirketler tarafından peşinde koşulan bir Instagram gurusu haline geldiği belirtiliyor.

THY sponsorlu Karaköy fotoğrafı

Farklı şirket ve organizasyonların sponsorluğunda dünyayı gezen Eswein, sponsorlu fotoğraflarının aldığı "beğeni" başına 1 dolar ücret talep ediyor. Eswein'in bazı sponsorlu fotoğrafları 23 bin beğeniye kadar ulaşmış. Bu da tek bir fotoğraftan 23 bin dolar kazanmak anlamına geliyor. Eswein ile birlikte çalışan şirketlerden birisi de Türk Hava Yolları (THY). Nisan ayında İstanbul'a THY sponsorluğunda gelen Eswein'in çektiği Karaköy fotoğrafı 10 bin üzerinde beğeni, bir Boğaz klasiği olan vapur ve martılar fotoğrafı ise 12 bin beğeni almış.

Eswein'in Karaköy fotoğrafına yazdığı yorum ise şöyle:

"New York'tan İstanbul'a: Kısa süre önce Türkiye'ye geldim ve dört değerli fotoğrafçıyla şehri keşfediyorum. Bu müthiş fırsat için teşekkürler @turkishairlines (Türk Havayolları). Türkiye maceramızı #instameettk0001 hesabından takip edin! Tavsiye edeceğiniz yerler ve yememizi önereceğiniz yemekler var mı?" #nycgoestoistanbul"

Dev şirketler fotoğrafçıların peşinde

Guardian'a konuşan Eswein, "Instagram bana dünyayı gezdirdi. Daha yeni Şili'den döndüm. Ondan önce de Namibia'daydım. Yaşadığım deneyimleri anlatacak kelime bulamıyorum. En sevdiğimi şey olan fotoğraf çekme işini dünyayı dolaşarak ve üzerine de para alarak yapıyorum" diyor.

Eswein sadece sponsorluklarla da yetinmemiş. New York merkezli sosyal medya danışmanlık şirketi Loundry Service ile işbirliğine giden genç girişimci-fotoğrafçı, kendi Instagram hesabını binin üzerinde etkili Instagram kullanıcısıyla ortaklığa sokmuş.

Loundry Service'in kurucusu Jason Stein, "Şirketlerin Instagram fotoğrafçılarına olan ilgisi son bir yılda akıl almaz düzeylere ulaştı. Kullanıcıların Instagram'a koyduğu içerikler internet tarihinin en yüksek etkileşim oranlarına ulaşabiliyor. Instagram'da 100 bin üzerinde takipçisi olan bir kişinin paylaştığı tek bir fotoğraf diğer tüm reklam yöntemlerinden daha fazla kişiye doğrudan ulaşabiliyor" diyor. Instagram fotoğrafçıları ve dev şirketler arasında arabuluculuk yapan Loundry Service bugüne kadar internet perakendecisi Amazon ve moda devi Michael Kors gibi firmalarla amatör fotoğrafçıları buluşturmuş.