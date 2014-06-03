Instagram 'çıplak fotoğraf yasağı'nı savundu

Fotoğraf paylaşım sitesi Instagram, üstsüz fotoğrafları kaldırdığı için bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Instagram'ın İcra Kurulu Başkanı Kevin Systrom, "Instagram'ı hem erişkinler hem de ergenlik çağındaki kullanıcılar için mümkün olan en güvenli yer haline getirmeyi amaçladığını" söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Instagram'ın kullanım koşullarında, "Şiddet içeren, çıplak, kısmen çıplak, pornografik ya da müstehcen fotoğraf paylaşamazsınız" deniyor. Bruce Willis ve Demi Moore'un kızları Scout Willis, fotoğraflarından birinin Instagram'dan kaldırılmasını, Twitter'da üstsüz fotoğraflarını paylaşarak protesto etmişti.

Ünlülerden tepki

Instagram'da 1 milyon 300 bin takipçisi bulunan şarkıcı Rihanna da hesabını kapatmıştı ve Willis'e destek vermişti. Kevin Systrom, kuralların ünlü ya da ünsüz herkes için geçerli olduğunu belirterek, "Kurallarımızın amacı Instagram'ı herkesin kullanmasını sağlamak" dedi.

Uzmanlar Instagram'ın hızlı büyümesi nedeniyle burada yayımlanan fotoğrafların artık daha göz önünde olduğunu belirtiyor. Şirket daha önce daha önce uyuşturucu satışıyla bağlantılı kelimelerle arama yapılmasını engellemişti.

Facebook Instagram'ı 2012'de 1 milyar dolara satın almıştı.