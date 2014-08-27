Instagram'dan yeni zaman atlamalı 'Hyperlapse' uygulaması

Fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram, kullanıcıların hareket halindeyken görüntüleri sabitleme teknolojisiyle yüksek kalitede video çekmesine olanak sağlayan yeni zaman atlamalı Hyperlapse uygulamasını tanıttı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, uygulama kullanıcılara hızlandırılmış video çekme olanağı sunuyor. Kullanıcılar, video kaydına başlarken ve durdururken birer kez "başlat" ve "durdur"a tıklıyor. Ardından bu videoyu seçip 12 katı hızına kadar ayarlayıp yeniden kaydedebiliyor. Kullanıcılar daha sonra videoyu Instagram araçılığıyla paylaşabiliyor.

Uygulama yalnızca Apple'ın IOS işletim sistemine sahip telefonlarında kullanılabiliyor. Instagram geçen ay Snapchat'e benzeyen Bolt isimli uygulamasını tanıtmıştı. Uygulama sayesinde fotoğraf kullanıcılar tarafından alıcıya gönderilmesinin ve görüntülenmesinin ardından silinebiliyor. Bolt şuan sadece Yeni Zelanda, Singabur ve Güney Afrika’da kullanılabiliyor.

Facebook 2012’de Instagram’ı 1 milyar dolara satın almıştı. Instagram iki yıl önce Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulmuştu.