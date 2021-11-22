HKP’den TCDD kararına itiraz: Cumhuriyet savcıları, iktidarın talimatlarıyla hareket etmekle suç işlemeye devam etmekte

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan demiryolları için ilk özel yolcu taşıma lisansı alan Sun Group Şirketi’nin yönetim kurulu başkanlığını yapan ve Adnan Oktar grubu bağlantısı gündeme gelen Abdülkerim Murat Atik’in TCDD Genel Müdürü olarak atanmasına ilişkin suç duyurusunda, “soruşturmaya yer olmadığına” karar verildi. HKP, “herhangi bir araştırma yapılmadığı, delillerin toplanmadığı” gerekçesiyle karara itiraz etti.

Savcılık, “soruşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Kararda, kamuoyuna yansıyan bilgilere işaret edilerek “iddiaların açık kaynak durumundaki internet sitelerinden temin edilen soyut ve genel nitelikli olduğu, somut herhangi bir delile dayanmadığı, herhangi bir somut bilgi veya belge bulunmadığı” iddia edildi.

HKP ise karara itiraz etti. Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, Atik’in Adnan Oktar bağlantılarının resmi kayıtlar ile sabit olduğuna işaret ederek “Cumhuriyet savcılarının şikâyetimizle ilgili hiçbir soruşturma yapmadan karar vermeleri, açıkça Ceza Muhakemesi Kanunu madde 160’ta tanımlanan cumhuriyet savcılarının görevlerine ilişkin düzenlemeleri ihlal anlamına gelir. Bu fiil, cumhuriyet savcıları açısından görev suçu oluşturur. MASAK ve Emniyet raporları, devlet kurumlarında yer alan belgelerdir. Savcıların bunları resen araştırma ve bilgi toplama yükümlülüğü bulunmakta. Cumhuriyet savcıları Cumhuriyetin savcısı olduklarını göz ardı edip iktidarın talimatlarıyla hareket etmekle suç işlemeye devam etmekte” tepkisini gösterdi.

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