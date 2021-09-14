10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğü'ne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik istifa etti.

Atik’in yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi. TCDD ile 4 Nisan’da 40 milyon Euro'luk özelleştirme sözleşmesi imzalayan Atik’in aynı zamanda Adnan Oktar grubu üyesi olduğu iddia edilmişti.

"Değerlendirme yapmak istemiyorum"

Atik’in istifa sebebi ile ilgili henüz TCDD ya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmazken, T24’ün ulaştığı Murat Atik, “Şu anda değerlendirme yapmak istemiyorum” diyerek istifaya ilişkin soruları yanıtlamadı.

40 milyon Euro'luk sözleşme sonrası genel müdürlük

28 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı'ndan demiryolları için Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan Sun Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Atik’in, TCDD’nin özelleştirme çalışmalarını hızlandırması için kuruma atandığı iddia edilmişti. Sun Group’un aynı zamanda, Kapadokya Ekspresi’nin özelleştirilmesi için 4 Nisan 2021 tarihinde TCDD ile 40 milyon Euro'luk sözleşme imzaladığı da ortaya çıkmıştı.

Adnan Oktar Grubu üyesi olduğu iddia edilmişti

TCDD Genel Müdürlüğü görevine getirilmesinin ardından Atik’le ilgili Adnan Oktar grubu üyesi olduğu iddiası da gündeme gelmişti. 1999 yılında Adnan Oktar grubuna yapılan operasyon kapsamında polisin baskın yaptığı adreslerden birinin de Atik İnşaat şirketi olduğu, 2008 yılında da Oktar Grubu hakkında açılan cinsel istismar davasına ilişkin dosyada Atik’in isminin Oktar Grubu üyeleri listesinde 40’nıcı sırada yer aldığı ortaya çıkmıştı. Atik’in aynı zamanda Oktar Grubu’na yılda 200 bin TL para aktardığı da iddialar arasındaydı.

Yeni genel müdürden “zorlukları aşarız” mesajı

Atik’in yerine getirilen Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş’ın TCDD Genel Müdürlüğü çalışanlara gönderdiği mesajda ise "aşılamayacak zorluk yoktur" ifadesi dikkat çekti.

Akbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli çalışma arkadaşlarım, Üç kuşak demiryolcu bir ailenin ferdi olarak, çocuk yaşlarda mesleğe adımımı attım. Demiryolları ile tanıştığım ilk günlerde duyduğum heyecanı her daim yüreğinde büyütmüş bir kardeşiniz olarak yeni dönemin devletimize, milletimize, demiryolu camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sorumluluğumuz kadar enerjimizi de büyütmeli ‘Demirağlarla ördüğümüz Anayurdumuzu’ güçlü yarınlara hazırlamalıyız. Gelenekleri olan TCDD ailesi omuz omuza verince aşılamayacak zorluk, çözülemeyecek problem yoktur. Değerli arkadaşlarım, 165 yıllık mazimizde bizi gururlandıran, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan pek çok başarı hikayesine imza atan demiryolcular olarak, bugün de aynı azim ve kararlılıkla güzel yurdumuza hizmet edeceğiz. Kardeşliğimizi, dayanışmamızı üst düzeyde tutacak yine önemli başarılara hep birlikte imza atacağız. Osmanlı’dan, Türkiye Cumhuriyetine uzanan demiryolculuk geleneğimizi gelecek nesillere miras bırakacağız. Birlikte çalışmanın verdiği onur ve mutlulukla, size ve ailenize sağlıklı günler diliyor çalışmalarınızda başarılar temenni ediyorum.”

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