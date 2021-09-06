Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: TCDD Genel Müdürü olarak atanan Murat Atik, Adnan Oktar Grubu’nun üyesiydi!

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü görevine atanan Murat Atik'in TCDD ile iş yapan özel şirketin başındaki isim olduğuna dikkat çekti. Terkoğlu ayrıca, "Ancak 'Devlet nereye gidiyor?' denen uygulamada bir detay atlandı. Ne mi? Abdülkerim Murat Atik, bugün cezaevine atılan, hakkında bin yılın üstünde hüküm verilen Adnan Oktar Grubu’nun üyesiydi!" ifadesini kullandı.

Terkoğlu, yazısına şöyle devam etti:

Gizli saklı değil… 1999 yılında, gruba yapılan operasyonda, polisin bastığı adreslerden biri, yeni genel müdürün Atik İnşaat isimli şirketiydi. Atik, o dönem Oktar’ın müridi olması nedeniyle, yargının hedefi oldu. Firar etti, kurtuldu.

Bu kadar değil... 2008 yılında sekiz çocuk ve kadının ifadeleri üzerine, Oktar Grubu hakkında bir cinsel istismar dosyası açıldı. O dosyada da Oktar Grubu üyeleri listesinde 40. sırada Atik’in adı yer alıyordu. Davada 18 numaralı sanıktı. Atik, o dosyada da firari oldu, kurtuldu.

Son açılan davada sanık değil, ama dosyadaki ifadelerde onun da grupla ilişkileri anlatılıyor. Mahkemeye gönderilen MASAK raporunda Adnan Oktar Grubu’yla para trafiği yer alıyor. Daha da ilginci, duruşma tutanakları arasında ilginç bir ayrıntı daha var. Operasyonlarda Adnan Oktar Grubu’nda çeşitli silahlar bulunmuştu. Bir tanesi en son sanık Mustafa Işık’ta görülüyordu. İşte bu silahın eski sahibinin Abdülkerim Murat Atik olduğu, grup içinde devredildiği tutanaklarda yazıyor."

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