TCDD'de görevli personelin Adnan Oktar grubuyla bağlantısı çıktı

TCDD’nin başına Sun Group şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Abdülkerim Murat Atik atanmıştı. Atik’in Oktar’la ilişkisi olduğu iddiaları ortaya atılmış, Atik, daha sonra ise görevden alınmıştı. TCDD konuşulmaya devam ederken, yıllardır TCDD bünyesinde görev alan Ömer Tangül isimli kişinin de Adnan Oktar grubuyla bağlantısı çıktı.

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Odatv'den Hakan Erol'un haberine göre, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne dair iddianamede Ömer Tangül isminin de geçtiği görüldü.

Oktar davasının müştekilerinden olan B.B., ifadesinde, Ankara’da, Oktar grubundan birtakım isimleri sıralarken Ömer Tangül’ün de ismini açıkladı. B.B., Tangül’ün de ismini saydığı örgüt üyeleriyle “dini konular” konuştuklarını aktardı.

B.B.’nin ifadesi şöyle:

“Global Yayıncılıktan Sibel Sayın Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan alacağım harçlığı ve KYK’da alacağım burs parasının yatacağı zaman yani her ayın 7 ve 8’i olarak hatırladığım zamanlarda telefonla arayarak alacağım paraları İNFAK etmemi yani Global Yayıncılık hesabına yatırmamı söylerdi. Bende Allah rızası için kendimden kısarak paraları buraya yatırırdım. Üniversitemi 2014 yılında Bingöl’de bitirdim ve 8 Haziran 2015’te Ankara ya atandım. Burada Kızılay’da Karagöz Pastanesinde Adnan Oktar grubunda olan şu anda isimlerini Ömer TANGÜL, Yusuf, Esma Hanım, Şevval, Yasin, Ömer, Hanife, Özlem (Soyadlarını hatırlamıyor) gibi şahıslar olmak üzere isimlerini hatırlayamadığım 20 kişi ile buluştuk, Burada herkes dini olarak değişik konular anlatıyordu, benim de bayağı ilgimi çekti, Sosyalleşmeye başladığımı düşündüm, Bu durum haftada 2 kez olmak üzere Çarşamba ve Pazar tekrarlanmaya başladı, Aradan 1 ay geçtikten sonra İstanbul Beykoz da iftar daveti düzenlediler, Bende Ankara’dan arkadaşlar ve ablam olmak üzere İstanbul Beykoz’daki davetin olduğu Mihrabat korusuna geldik, Adnan Oktar burada bize sadece 2 dakika görünüp yani masaları dolaşıp çekip gitti, Biz iftarı yaptıktan sonra tekrar Ankara’ya döndük.”

2018 yılında Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda bazı belge ve materyaller ele geçirilmişti. Ele geçirilen Oktarcı bir ismin harddiskinden alınan imaj raporları arasında, Excel tabloları içerisinde, soruşturmada isimleri geçen Oktarcı 146 farklı kişinin bölgesi, ismi ve Facebook hesabını gösteren bir liste tespit ediliyordu. Söz konusu liste, “kardeşlerim” ismini taşırken, bu liste içerisinde Ömer Tangül’ün de ismi yazılıyordu.