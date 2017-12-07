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Dünya

Hizbullah: Araplar ve Müslümanlar ABD’nin kararına hızlı şekilde tepki göstermeli

“ABD’nin ilanı, hakların yeniden temin edilmesinin tek yolunun ‘silahlı direniş’ olduğunu teyit etti”

07 Aralık 2017 20:02

Lübnan Hizbullah’ı, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının müzakereye yönelik tüm yolları kapattığını söyledi. Yapılan açıklamada, ABD’nin kararı “hain ve kötü niyetli bir saldırı” olarak nitelendirildi.

AP’nin haberine göre, Hizbullah Meclis’teki grubunun sözcüsü Hassan Fadlallah, ABD’nin ilanının hakların yeniden temin edilmesinin tek yolunun “silahlı direniş” olduğunu teyit ettiğini söyledi. Kararın bölgesel ve uluslararası istikrar üzerinde “yıkıcı etkileri” olacağını ifade eden Fadlallah, Arapların ve Müslümanların hızlı bir şekilde tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kararının kasıtlı bir şekilde Birleşmiş Milletler kararını bypass ettiğini kaydeden Hizbullah sözcüsü, Kudüs’ün İsrail’in başkenti kabul edilmesinin Arap ve Müslüman halklar ile devletlere karşı saygısızlık olduğunu da ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dünya genelinden gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımış ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını duyurmuştu.

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