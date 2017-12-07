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Dünya

Hamas: Trump, cehennemin kapılarını açtı

"ABD’nin Kudüs’e zarar veren kararına karşı mümkün olan her şekilde cevap verilmelidir"

07 Aralık 2017 01:40

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü resmi olarak tanımasının ardından Hamas’tan yapılan açıklamada, kararın “cehennemin kapılarını açtığı” belirtildi. Hamas, kararla ilgili olarak 8 Aralık’ta eylem çağrısında bulundu.

Independent’ta yer alan habere göre, Hamas sözcüsünün yaptığı açıklamada, “Gençliğin ve Filistinlilerin Batı Şeria’daki direnişi, ABD’nin Kudüs’e zarar veren kararına karşı mümkün olan her şekilde cevap vermelidir” dendi.

Hamas, ayrıca bu kararın en büyük kaybedenlerinin de ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olacağını savundu.

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