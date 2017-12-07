ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. ABD Büyükelçiliği de Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacak. Trump, kararını açıklarken, Kudüs’ün modern İsrail hükümetinin merkezi olduğunu savundu ve İsrail’in egemen bir devlet olarak kendi başkentini belirleme hakkı olduğunu söyledi.

Trump: Kudüs İsrail'in başkentidir

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail Filistin barışı için çalışmaya devam edeceğiz. Ortadoğu barışı için elimden geleni yapacağım. İsrail Filistin çatışmasına çözüm bulunacak. İsrail'in başkenti olartak tanıyacaktı. Bu yasa kongreden büyük çoğunlukla çıkmıştı. ABD'nin büyük elçiliğini Kudüs'e taşıma kararından bertaraf ettiler. Kudüs'ün bu şekilde tanınması gecikti. Bazıları cesaretleri yok dediler. Şimdi İsrail ile Filistin arasında barış anlaşması çalışmaları var. Atılan bu adımı ABD'nin çıkarına olarak görüyorum. İsrail bağımsız ve egemen bir devlettir. Bu şehir başbakan ve cumhurbaşkanının evinin olduğu yerdir. Kudüs İsrail'in başkentidir. bundan fazlası da değildir, azı da değildir. Bu bu kadardır.Bu Kudüs büyükelçilik yasası ile de uyumludur."

Trump: Büyükelçiliğimiz kudüs'e taşınacak

"Kudüs sadece 3 büyük dinin merkezi değildir. Dünyanın en başarılı demokrasilerinden birinin de merkezidir. Kudüs Yahudilerin ibadet ettiği, Hristiyanların bulunduğu, Müslümanların da ibadet ettiği bir yerdir. bir noktayı da ifade edeyim. Bu kararın amacı kalıcı bir barış anlaşmasından ayrılma adımı değilir. Biz bu anlaşmayı istiyoruz. Biz taraf olmuyoruz. Tartışmalı sınırlara herhangi bir şekilde taraf olmuyoruz. Bir barış anlaşmasının kolaylaştırıcı olmasına çalışıyoruz."

Trump, Kudüs'ü başkent olarak tanıdığını onaylayan imzayı attı

"Bütün taraflara çağrıda bulunuyoruz. Haram-üş Şerif denen bölgenin aynı şekilde kalmasını istiyoruz, barışı istiyoruz. Barışın geleceğine istikrara ve güvenliğe katkı yapacaktır bu adım. Barışa varacağız. Bu kutsal şehir insanlığa hizmet edecektir. Barış ona uzanmak isteyenlerin uzanabileceği uzaklıkta. Çocuklarımız sevgi ve dostluk miras almalılar. Ruhaniyet açısından çok önemli bir bölge. Bu bölgeyi harika bir gelecek beklemekte. Halklara şu çağrıda bulunuyorum: Tartışmalarınızı şiddetle yapmayın. Bugün kendimizi karşılıklı anlayış ve saygı yoluna sokmalıyız. Tüm olasılıkları tekrar değerlendirelim."

"Taşınma işlemlerinin başlaması için talimat veriyorum"

"Dışişleri Bakanlığı'na talimat veriyorum. Hemen taşınma işlemlerine başlanacak. Bu karar, bizim ABD olarak bölgede kalıcı barış anlaşmasına taahhüdümüzü bozmuyor. Bizler İsrailliler ve Filistinliler için güzel bir anlaşma istiyoruz. Bizler, tartışmalı sınırlar konusunda nihai bir şey söylemiyoruz. Bütün bunlar iki taraf arasındaki anlaşmaya kalmış şeyler."

ABD Dışişleri'nden açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıma kararının duyurmasından önce ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Kudüs ve Batı Şeria uyarısı yapıldı.

Reuters'ın haberine göre, ABD'nin tüm diplomatik misyonlarına gönderilen telgrafta, 20 Aralık'a kadar İsrail, Kudüs ve Batı Şeria'ya zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı.

BM ve AB'den açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu’nun (AB) Twitter adresinden yapılan açıklamada da Trump’ın Kudüs kararının barış sürecini etkileyebileceği belirtilerek, “AB’nin pozisyonu değişmemiştir. Kudüs’ün iki devletin başkenti olarak statüsünü görüşmeye taraflar ve ortaklarımızla devam edeceğiz” dendi.

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Netenyahu: Diğer ülkeler de büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımalı

ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanımasının ardından yaptığı açıklamada memnuniyetini dile getirerek, " Tarihi bir adım. Diğer ülkeler de büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımalı" dedi.

Netanyahu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün tarihi bir gün. Kudüs yaklaşık 70 yıldır İsrail'in başkenti ve bizim umudumuzun, rüyamızın ve duamızın yeni bin yıldaki odak noktası. (Kudüs) 3 bin yıldır Yahudilerin başkenti. Kutsal mekanların statüsünde bir değişiklik olmayacak. Bu İsrail'in ilk gününden beri bizim hedefimizdi. Yahudi devleti ve Yahudi halkı buna sonsuza dek minnettar kalacaktır. Trump'ın, İsrail'in, Filistinliler de dahil komşularıyla barışı ilerletme kararlılığını paylaşıyoruz. Trump'la ve ekibiyle bu barış rüyasını gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

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Trump'tan açıklama öncesi gelen mesaj: Gecikmiş bir karar

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ün başkent olması yönündeki kararı konusunda kabinesini bugün bilgilendirdi. Trump, Kudüs'le ilgili kararının çoktan alınması gereken bir karar olduğunu söyledi. Trump'ın bu sözleriyle kendinden önceki ABD başkanları olan Bill Clinton ve George W. Bush'un Kudüs'le ilgili sözlerini tutmadıkları imasında bulunduğu düşünülüyor.



Öte yandan Trump'ın bu hamlesine karşılık dünyada tepkiler çığ gibi yükseliyor. Dünyadan ve sıcak bölgedeki ülkelerden, Filistin-İsrail arasında bir savaşa neden olabilecek bu karar nedeniyle Trump yönetimine tepkiler yağıyor.