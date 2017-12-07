Trump'ın Kudüs kararına dünyadan tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, ABD başkanlarının 1995 yılından bu yana imzalamayı reddettiği Senato kararını onaylayarak 'Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Trump'ın kararına dünya çapından art arda tepkiler geldi.

İşte o tepkiler:

Birleşmiş Milletler: Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği: AB’nin pozisyonu değişmemiştir. Kudüs’ün iki devletin başkenti olarak statüsünü görüşmeye taraflar ve ortaklarımızla devam edeceğiz.

Fransa: ABD'nin tek yanlı kararı üzücü, desteklemiyoruz.

Almanya: Trump yönetiminin Kudüs konusundaki pozisyonunu desteklemiyoruz. Kudüs’ün statüsü iki devletli çözüm yönünde yapılacak müzakerelerle belirlenmeli.

Britanya: ABD’nin Kudüs kararına katılmıyoruz.

İran: Trump'ın Kudüs'ü tanıma kararı BM kararlarının açık ihlalidir.

Mısır: ABD'nin Kudüs'ü tanımasını reddediyoruz.

Suriye: Kudüs’ün geleceğini bir devlet veya başkan değil, tarih, irade ve Filistin davasının kararlılığı belirler.

Meksika: İsrail büyükelçiliğimiz Tel Aviv’de kalmaya devam edecek.

Ürdün: ABD’nin kararını yok hükmünde sayıyoruz. Bölgede gerilimi yükselten bu karar uluslararası hukuku ihlal ediyor.

Lübnan: Trump’ın kararı tehlikeli ve bölgede barışın aracısı olarak ABD’nin itibarını zedeledi. Barış sürecini onlarca yıl geri götüren bu karar bölgenin ve belki de dünyanın istikrarını tehdit ediyor.

Katar: Gerginliği tırmandıracak. Barış isteyenler için ölüm cezası.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, ABD'nin terörü korumaya alma ve Siyonist terörizmi meşrulaştırması demektir.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Uzun yılardan beri ABD rol yapıyordu. Bu İsrail’e verilmiş bir mükafattır. Bu aşırılıkçı örgütlere yardım edecektir. Bunlar bir dini savaş çıkarmak için bahane arıyorlar. Bu uluslararası düzeyde hiç bitmeyecek savaşlara yol açacaktır.

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