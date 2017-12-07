ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde 'Kudüs' protestosu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak Başkan Donald Trump'ın, Küdüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını protesto etti. ABD aleyhine slogan atan yüzlerce kişi, 'Kudüs, İslam'ındır' pankartı açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'un, Tel Aviv'de yer alan ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail Devleti'nin başkenti olarak tanıma kararı, ABD'nin İstanbul Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri akşam saatlerinde Başkonsolosluk önünde toplandı. 'Kudüs İslam'ındır' pankartı açılan eylemde ABD'nin aldığı karar protesto edildi.

Konsolosluk önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada “Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. İlk kıblemiz olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak nitelendirmek, ABD'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Şimdi biz İslam ülkelerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumlar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Kudüs'ü başkent olarak tanıyacağını ve Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını beyan eden Amerika'dır. O zaman yaptırımların da öfke selinin de ilk muhatabı Amerika'dır," ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri bir süre daha burada kalarak, sloganlar attı. Konsolosluğun duvarına İngilizce 'Özgür Filistin' yazan gruptakiler daha sonra buradan ayrıldı.