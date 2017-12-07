T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde 'Kudüs' protestosu

Anadolu Gençlik Derneği ABD'nin 'Kudüs' kararını protesto ediyor

07 Aralık 2017 01:06

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak Başkan Donald Trump'ın, Küdüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını protesto etti. ABD aleyhine slogan atan yüzlerce kişi, 'Kudüs, İslam'ındır' pankartı açtı. 

ABD Başkanı Donald Trump'un, Tel Aviv'de yer alan ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail Devleti'nin başkenti olarak tanıma kararı, ABD'nin İstanbul Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri akşam saatlerinde Başkonsolosluk önünde toplandı. 'Kudüs İslam'ındır' pankartı açılan eylemde ABD'nin aldığı karar protesto edildi.

Konsolosluk önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada “Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. İlk kıblemiz olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak nitelendirmek, ABD'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Şimdi biz İslam ülkelerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumlar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Kudüs'ü başkent olarak tanıyacağını ve Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını beyan eden Amerika'dır. O zaman yaptırımların da öfke selinin de ilk muhatabı Amerika'dır," ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri bir süre daha burada kalarak, sloganlar attı. Konsolosluğun duvarına İngilizce 'Özgür Filistin' yazan gruptakiler daha sonra buradan ayrıldı.

 

 

ETİKETLER

anadolu gençlik derneğiagdabdkudüsbaşkentprotestob

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24