T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail medyası: Trump, Kudüs kararını iki İslam ülkesi ile birlikte aldı

"Tepkiler zaten ciddi değil"

07 Aralık 2017 19:35

İsrail'de yayın yapan Kanal 10 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladığı kararını Mısır ve Suudi Arabistan ile ortak alındığını iddia etti.

Cumhuriyet'in haberine göre,  Arap Dünyası Analisti Tsivika Yahzkili, "Bu adım tamamlamak için değildi, bu durum bölgesel düzeyde Suudi Arabistan, Mısır ve bölgesel güçlerle Trump arasında karar kılındı. Bu adıma yönelik tepki gösteren Arap devletlerinin tepkilerinden emin değilim, bu arada tepkiler zaten ciddi değil. Sisi'ye bakın, kınamasını okuyun… İş ciddi değil" ifadeini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ve Suudi Kralı Salman, Trump'ın Mayıs Ayındaki Arabistan ziyareti sırasında "Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi"nin açılışını yapmışlardı. Üç liderin ışıklı küre etrafında verdiği poz, dünya gündemine oturmuştu.

ETİKETLER

Donald TrumpKudüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24