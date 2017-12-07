İsrail medyası: Trump, Kudüs kararını iki İslam ülkesi ile birlikte aldı

İsrail'de yayın yapan Kanal 10 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladığı kararını Mısır ve Suudi Arabistan ile ortak alındığını iddia etti.

Cumhuriyet'in haberine göre, Arap Dünyası Analisti Tsivika Yahzkili, "Bu adım tamamlamak için değildi, bu durum bölgesel düzeyde Suudi Arabistan, Mısır ve bölgesel güçlerle Trump arasında karar kılındı. Bu adıma yönelik tepki gösteren Arap devletlerinin tepkilerinden emin değilim, bu arada tepkiler zaten ciddi değil. Sisi'ye bakın, kınamasını okuyun… İş ciddi değil" ifadeini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ve Suudi Kralı Salman, Trump'ın Mayıs Ayındaki Arabistan ziyareti sırasında "Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi"nin açılışını yapmışlardı. Üç liderin ışıklı küre etrafında verdiği poz, dünya gündemine oturmuştu.