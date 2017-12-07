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Hamas lideri Haniye'den "yeni intifada" çağrısı

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi Müslümanların tepkisini çekmişti

07 Aralık 2017 14:20

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin ardından Hamas lideri İsmail Haniye "yeni intifada" çağrısı yaptı.

Hamas liderlerinden İsmail Haniye, "Zionist düşman karşısında, yeni intifada başlatmak için çalışma çağrısında bulunmalıyız" dedi. 

 

İntifada nedir?

 

İntifada Türkçe'de ayaklanma anlamına gelmektedir. Birinci intifada 1987 yılında başladı ve 1993'te Oslo'da imzalanan anlaşmaya kadar devam etti. İkinci intifada ise 2000 yılında başladı ve 2005'e kadar sürdü. 

 

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