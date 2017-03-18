HIV virüsüyle yaşayan zihinsel engelli kadının, imam nikâhlı eşi tutuklandı

Ankara’da geçen hafta doğum yapmak için gittiği tüm hastanelerden HIV’le yaşadığı gerekçesiyle geri çevrilen ve ardından terk edilmiş halde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önünde bulunan ve sonrasında doğum yapan 21 yaşındaki zihinsel engelli S.S.'nin, Zonguldak'ta ailesinin baskısıyla dini nikâhla birlikte yaşadığı 41 yaşındaki İ.D., ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Kadının ailesi tarafından ‘dini nikahla’ bir erkekle yaşamaya zorlandığı ve onun tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen İ.D., savcılıktaki ifadesinde hamile olduğunu öğrenince S.S.'yi ailesinin yanına bıraktığını, bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürdü.

Zonguldak'ta yaşayan S.S., HIV virüsü taşıdığı için Ankara'da bazı hastaneler tarafından kabul edilmemesi ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğum yaptı. Yapılan testlerde S.S.'nin bebeğinde HIV virüsüne rastlanmadı.

Serbest kaldı

Yüzde 50 zihinsel engelli S.S.'nin, Kilimli İlçesi'nde ailesiyle birlikte yaşarken eşinden boşanan 4 çocuklu İ.D. ile zorla dini nikahla evlendirildiği ortaya çıktı. İ.D., iddiaya göre bir süre birlikte yaşadığı ve şiddet uyguladığı S.S.'yi, hamile olduğunu öğrenince ailesinin yanına bıraktı. S.S. ve ailesinin geçen 30 Aralık'ta Kilimli Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olması üzerine İ.D. gözaltına alındı. 'Nitelikli cinsel istismar', 'tehdit ve hakaret', 'basit yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen İ.D., savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu kez tutuklandı

S.S. ile ilgili haberlerin basına yansıması ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.D. için yeniden gözaltı kararı çıkardı. Polis, İ.D.'yi dün evinde gözaltına aldı. Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen İ.D., savcılıktaki ifadesinde hamile olduğunu öğrenince S.S.'yi ailesinin yanına bıraktığını, bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürdü. İ.D., şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları da kabul etmedi.



Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.D., 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. İ.D., cezaevine konuldu.