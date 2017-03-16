Cinsel saldırıya uğrayan zihinsel engelli kadın HIV’le yaşadığı için hastanelere alınmadı!

Ankara’da zihinsel engelli kadın doğum yapmak için gittiği hastaneler tarafından HIV’le yaşadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Kadının ailesi tarafından ‘dini nikahla’ bir erkekle yaşamaya zorlandığı ve onun tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı. Kadının ifadesinin ardından gözaltına alınan saldırgan erkek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara’da geçen hafta zihinsel engelli 18 yaşında bir kadın doğum yapmak için gittiği tüm hastanelerden HIV’le yaşadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

‘Virüsün personele bulaşma riski’ olduğu gerekçesiyle geri çevirilen kadın, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi önünde terk edilmiş halde bulundu.

Olayın tanıkları engelli kadını hastane kapısında bırakıp kaçanların “Hiçbir hastane kabul etmedi. AIDS’li ve zihinsel engelli” dediğini belirtti.

Sistematik saldırı ve şiddet

Kadına ilk müdahaleyi hastanenin acil servis personeli yaptı. Ardından gelen doğum uzmanları, bebeğe virüsün bulaşma riskinin daha düşük olması nedeniyle doğumu sezaryenle gerçekleştirmek istedi ancak geç kalındığı için normal doğum yapıldı.

Habertürk’ün haberine göre bebek doktorlar tarafından gözetim altına alınırken, kadının ailesi tarafından İ.D isimli erkekle ‘dini nikahla’ yaşamaya zorlandığı öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından polis tarafından ifadesi alınan kadın, İ.D. ile ailesinin baskısıyla ‘dini nikahla’ evlendiğini, yaklaşık 1 yıllık beraberliklerinde sürekli şiddete, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

Saldırgan serbest bırakıldı

Kadının şikayeti üzerine İ.D. gözaltına alındı. İ.D., ‘nitelikli cinsel istismar’, ‘tehdit ve hakaret’, ‘basit yaralama’ suçlarından sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında iki tarafın anne ve babalarının da ‘aile yükümlülüğünün ihlali’ suçlamasıyla ifadeleri alındı. Koruma altına alınan kadının, hamilelikle ilgili kontrol için hastaneye götürüldüğünde yapılan testlerinde HIV’le yaşadığının belirlendiği ve bunun üzerine doğum için Ankara’ya gönderildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.