HIV virüsüne çare bulundu mu?

California Üniversitesi’nde görev yapan ABD’li Profesör Phil Berman, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüne karşı koruma sağlayan bir aşıyı başarıyla geliştirdiğini öne sürdü. Aşının önümüzdeki 3 yıl içinde klinik testlerden geçirileceği belirtiliyor.

Uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Profesör Berman, HIV’a karşı herhangi bir başarı gösteren ilk aşıyı 90’lı yıllarda Genentech adlı bir firmada çalıştığı sırada geliştirdi. Geniş çaplı bir deneme sürecinden geçirilen aşı, 2003-2009 yılları arasında Tayland’da 16 bin kişinin üzerinde denendi.

Virüsten yüzde 60 koruma sağlıyor

İHA'da yayımlanan habere göre, yüzde 31 başarı oranı yakalayan aşı, HIV’e karşı mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendirilse de düzenleyici makamdan onay alınabilmesi için gerekli olan yüzde 60 başarı oranının altında kaldı. O günden bu yana çalışmalarını sürdüren Profesör Berman, HIV virüsüne daha etkili bir biçimde saldıran bir aşı modelini sonunda geliştirmeyi başardığını dile getirdi.

Çok hızlı mutasyona uğruyor

Virüs çok hızlı ve rastgele bir şekilde mutasyona uğradığı için mücadele etmenin zor olduğunu söyleyen Profesör Berman, bu mücadelede anahtar noktanın, HIV virüsü vücutta yer edinmeden saldırabilen geniş çapta etkisiz hale getirici antikorları üretebilmek olduğunu belirtti. Berman, bu antikorların üretilmesi sırasında daha önce eksik olan etkenin yeni şeker molekülleri olduğunu ifade ederek, yeni geliştirdiği modelde bunların aşının yüzeyine eklendiğini kaydetti. ABD’li profesör, HIV’le mücadelede en tesirli antikorların, daha önceki modellerde eksik olan bu şekerlere bağlanabilen antikorlar olduğunu kaydetti.

HIV evrensel bir salgın

Aşının geliştirilmesi aşamasında teknik açıdan büyük zorluklar yaşadığını anlatan Berman, “Geniş çapta üretime geçilebilmesi için ufacık parçaların birbirleriyle doğru şekilde etkileşime geçebilmesini sağlamak gerçekten büyük zorluk” diye konuştu.

Evrensel bir salgın olan HIV virüsünün, dünyadaki tıbbi problemlerin en ciddileri ve en zorluları arasında yer aldığını ve virüsün, bağışıklık sistemine zarar vererek vücudu diğer hastalıklara karşı savunmasız hale getirdiğini sözlerine ekleyen Profesör Phil Berman, “Vücuda girdikten sonra milyonlarca kopya oluşturan virüs sürekli değişiyor ve bağışıklık sistemi de bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Bizim ürettiğimiz aşı, bulaşmayı tamamen engellemeye yönelik. Virüsün vücutta yer edinememesi için tamamıyla koruma oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

3 yıl içinde klinik testlerden geçecek

Berman’ın geliştirdiği modelin önümüzdeki 3 yıl içerisinde klinik testlerden geçirilmesi bekleniyor. Aşı, kan dolaşımına enjekte edildiğinde, hastanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek HIV virüsünü tanımaya ve yok etmeye programlanmış antikorlar üretilmesini sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2013 yılında ortalama 3,2 milyonu çocuklardan oluşmak üzere yaklaşık 35 milyon kişinin HIV/AIDS’li olduğunu rapor etmişti. Bu sene ise 1,5 milyona yakın insanın HIV nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.