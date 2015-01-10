Kullanılmış şırıngadan 212 kişiye HIV bulaştı

Kamboçya'da kullanılmış şırıngaların neden olduğu skandalda HIV bulaşan kişilerin sayısının 212'ye çıktığı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Kamboçya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı ortak açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Battambang'da Roka topluluğunun yaşadığı bölgede 8-31 Aralık tarihleri arasında gönüllü olarak AIDS testi yaptıran bin 940 kişiden 212'sinin HIV taşıdığının tespit edildiği bildirildi.

Bu kişilerin hastalığa yerel bir sağlık görevlisinin steril olmayan şırıngalarla yaptığı enjeksiyonlar nedeniyle yakalandığı biliniyor.