T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Geylerin kan bağışına HIV koşulu

Avrupa Adalet Divanı, eşcinsel erkeklerin kan bağışında bulunmasına ilişkin kararını açıkladı.

29 Nisan 2015 16:24


Lüksemburg’da bulunan Avrupa Adalet Divanı, eşcinsel erkeklerin kan bağışı yapmaktan alıkonulmasına ilişkin Fransa’da görülen bir davaya ilişkin kararını açıkladı. Divan, geylerin kan bağışında bulunmasına izin verilmemesinin bazı koşullar altında Avrupa yasalarına uygun olabileceğine hükmetti. Kararda bu koşullar, HIV gibi bulaşıcı bir hastalık taşıma riskinin yüksek olması ve kan bağışı yasağına başka bir alternatif bulunmaması olarak ifade edildi.

Mahkeme, bu koşulların varlığının ne şekilde denetlenebileceği konusunda ise topu ulusal mahkemelere attı. Buna göre kan bağışında bulunmak isteyenlere yönelik etkili test metotlarına veya bağışçıların dolduracağı formlarda riskli cinsel tercihleri olup olmadığının sorulması gibi ayrıntılara, bu ve benzer davaların görüldüğü mahkemeler karar verecek.

Sadece Fransa’da değil, ABD ve Almanya’da da eşcinsel erkeklerin kan bağışında bulunmasına izin verilmiyor. Avrupa Adalet Divanı'nın geçen yıl açıkladığı bir bilirkişi raporunda kişilerin sadece eşcinsel olmalarından dolayı kan bağışından alıkonulması "dolaylı ayrımcılık" olarak nitelenmişti.

Alman Yeşiller Partili politkacı Volker Beck, Almanya'daki uygulamanın esnekleştirilmesini talep etti. Beck "Tabii ki kan ve kan ürünlerinin naklinde güvenliğin riske atılmaması doğrudur. Ancak güvenlik, riskin makul bir açıklamasının yapılması ve gerekçelerin, önyargı içeren tedbirlere değil, bu açıklamalara dayandırılmasıdır" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Adalet DivanıFransaAvrupaHIVABDAlmanyaAdalet DivanıYeşiller PartiliVolker Beck AlmanyaWelle Türkçe DW/dpa BD/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24