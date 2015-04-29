Geylerin kan bağışına HIV koşulu



Lüksemburg’da bulunan Avrupa Adalet Divanı, eşcinsel erkeklerin kan bağışı yapmaktan alıkonulmasına ilişkin Fransa’da görülen bir davaya ilişkin kararını açıkladı. Divan, geylerin kan bağışında bulunmasına izin verilmemesinin bazı koşullar altında Avrupa yasalarına uygun olabileceğine hükmetti. Kararda bu koşullar, HIV gibi bulaşıcı bir hastalık taşıma riskinin yüksek olması ve kan bağışı yasağına başka bir alternatif bulunmaması olarak ifade edildi.

Mahkeme, bu koşulların varlığının ne şekilde denetlenebileceği konusunda ise topu ulusal mahkemelere attı. Buna göre kan bağışında bulunmak isteyenlere yönelik etkili test metotlarına veya bağışçıların dolduracağı formlarda riskli cinsel tercihleri olup olmadığının sorulması gibi ayrıntılara, bu ve benzer davaların görüldüğü mahkemeler karar verecek.

Sadece Fransa’da değil, ABD ve Almanya’da da eşcinsel erkeklerin kan bağışında bulunmasına izin verilmiyor. Avrupa Adalet Divanı'nın geçen yıl açıkladığı bir bilirkişi raporunda kişilerin sadece eşcinsel olmalarından dolayı kan bağışından alıkonulması "dolaylı ayrımcılık" olarak nitelenmişti.

Alman Yeşiller Partili politkacı Volker Beck, Almanya'daki uygulamanın esnekleştirilmesini talep etti. Beck "Tabii ki kan ve kan ürünlerinin naklinde güvenliğin riske atılmaması doğrudur. Ancak güvenlik, riskin makul bir açıklamasının yapılması ve gerekçelerin, önyargı içeren tedbirlere değil, bu açıklamalara dayandırılmasıdır" diye konuştu.