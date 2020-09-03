“Hira’ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım” diyen Demet Akalın eleştirilere yanıt verdi: Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Kızı Hira'ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldığını açıklayan şarkıcı Demet Akalın, gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. </span></p>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Akalın, "</span><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. B</span>urs verdiğim çocuklar adam oldu onu yazın daha faydalı bilgi" ifadesini kullandı. </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/09/1599126205921-ekran-resmi-2020-09-03-12.41" alt width="660" height="160" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/demet-akalin-pandemi-nedeniyle-hira-ya-sigortali-ve-maasli-ozel-ogretmen-tutmak-zorunda-kaldim,900669" target="_blank" rel="noopener">Demet Akalın: Pandemi nedeniyle Hira’ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım</a></strong></p>\n<p class="p2"> </p>\n</body>\n</html>