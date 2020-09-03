“Hira’ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım” diyen Demet Akalın eleştirilere yanıt verdi: Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım

Kızı Hira'ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldığını açıklayan şarkıcı Demet Akalın, gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Akalın, "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu onu yazın daha faydalı bilgi" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Demet Akalın: Pandemi nedeniyle Hira’ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım