Demet Akalın: Pandemi nedeniyle Hira’ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım

Şarkıcı Demet Akalın, pandemi nedeniyle kızını evden eğitime alıştırdığını söyleyerek, "Hira’ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım" dedi.

Demet Akalın ve Alişan önceki gün Etiler, Elbet Restoran’dan çıkarken görüntülendi. Akalın, geçen aylarda pandemi nedeniyle kızı Hira’yı evde okutmayı düşündüğünü söylemişti.

Akalın, fikrini hayata geçirdiğini belirterek şunları kaydetti:

“Şimdilik online eğitimi devam ediyor. Aynı sitede oturduğum arkadaşlarımla toplanıp özel öğretmen tutacaktık. Ama herkes taşındı. Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım. Şikâyetçi değilim. Ama ilerleyen günlerde ne olacak bilmiyorum...”

Alişan: Masraf büyüdü, sabahları program yapıp öğleden sonra ek iş yapmayı düşünüyorum

İkinci kez baba olmaya hazırlanana Alişan ise, “Şu an bebeğimize kız odası yapıyoruz. Masraf büyüdü... Sabahları program yapıp öğleden sonra ek iş yapmayı düşünüyorum” diyerek espri yaptı.

"Sosyal medyada çok geri zekalı var"

Geçen günlerde kızının ismi için “Plaka bozmak istemiyorum” esprisinin başka yerlere kaydığını söyleyen ve bu konuda haksız yere lince uğradığını belirten Alişan “Ya öyle bir espri yaptım, hakikaten bu sosyal medyada çok geri zekalı var yani” dedi.