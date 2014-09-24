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Yaşam
Deutsche Welle

Hindistan'ın uydusu Mars'a vardı

Hindistan'ın fırlattığı insansız uzay aracı 'Mangalyaan', 10 aylık bir yolculuğun ardından Mars'a ulaştı. Hindistan, 'Mars yarışı'nda böylece Çin'i sollamış oldu.

24 Eylül 2014 12:41

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu'nun (ISRO) Bangalore'deki kontrol merkezinden yapılan açıklamaya göre, uzay aracının planlandığı gibi bugün Mars yörüngesine girdiği belirtildi.

Hintçe Mars aracı anlamına gelen "Mangalyaan"ın Mars'a ulaştığı an, ISRO Merkezi'nde büyük sevince yol açtı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de merkezde hazır bulundu.

Yaklaşık bir ton 350 kilo ağırlığındaki araç, Mars atmosferini inceleyecek ve gezegenin yüzeyini görüntüleyecek. Mars'ta bir zamanlar hayat olup olmadığı sorusuna yanıt aranacak. Uzmanlar "Mangalyaan"ın yapacağı çalışmalardan çığır açıcı bir sonuç alınmasını beklemiyor.

Böylece Hindistan ABD, tarihe karışan Sovyetler Birliği ve AB'nin ardından Mars'ta uydusu olan dördüncü ülke oldu. Uzmanlar, Hindistan'ın birçok alanda rekabet halinde olduğu Çin'den önce bunu başarmış olmasına dikkat çekiyor.

Hintli mühendislerin ürünü

"Mangalyaan" misyonu yaklaşık 57 milyon euroya mal oldu. Bazı elektronik unsurların dışında araç Hintli mühendisler tarafından tasarlanıp üretildi. Hindistan, bundan 6 yıl önce ilk Ay misyonuyla da başarı elde etmişti.

"Mangalyaan", 10 aylık yolculuğu süresince saniyede 22 kilometre yol kat etti. Böylece Mars'ı inceleyen araçlara bu hafta içinde iki tane daha eklenmiş oldu.

Mars yörüngesinde aktif olarak çalışan uzay aracı sayısı böylece 5'e çıktı: NASA'ya ait Mars Yörünge Kaşifi, Mars Odyssey ve MAVEN; Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Mars Express. Mars yüzeyinde ise NASA'ya ait Curiosity ve Opportunity isimli gezginci robotlar görev yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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