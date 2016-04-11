Hindistan'da havai fişek faciası; en az 100 kişi hayatını kaybetti, 250'yi aşkın yaralı

Hindistan’da güneyindeki Kerala eyaletinde, Hindu yeni yılı kutlamaları için gerçekleştirilen hava fişek gösterisi sırasında facia yaşandı. Kıvılcımlar, diğer hava fişek balyalarına sıçrarken, büyük bir patlama yaşandı. Korkunç olayda 100'ü aşkın can kaybı var. 250'yi aşkın yaralının arasında durumu kritik olanlar bulunduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hürriyet’te yer alan habaere göre, eyalet İçişleri Bakanı Ramesh Chennitala, tapınağın Perşembe günü başlayacak Hindu yeni yılı 'Vishu' için hazırlandığı sırada, havai fişek gösterisi denemeleri yapılırken, kıvılcımların başka havai fişek balyalarına sıçradığını ve bunun üzerine büyük bir patlama yaşandığını açıkladı.

Chennitala dev alevlerin dakikalar içinde tapınağı sardığını, içerideki onlarca kişinin kaçmaya fırsat bulamadan yaşamını yitirdiğini söyledi. Yerel medya, olayın yerel saatle sabaha karşı 03:30'da çıktığını bildiriyor.

Başbakan olay yerinde

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin olay yerine gittiği açıklandı. Eyalet Başbakanı Oommen Chandy de bölgeye gidiyor. Modi, konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaparak, Kollam bölgesinde bulunan Pravur kasabasında yaşanan olayı "yürek parçalayıcı ve kelimelerle tarif edilemez" ifadeleriyle niteledi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan bir polis yetkilisi, yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aşkın olduğunu bildirdi. Olay anında tapınakta binlerce kişinin bulunduğu aktarıldı.

Cesetler tanınmaz halde

BBC'nin haberine göre; yaralıların birçoğu kritik durumda ve eyaletin başkenti Thiruvananthapuram'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Kerala Polis Müdürü TP Senkumar, ölülerin çoğunun yanarak tanınmaz hale geldiğini ve kimliklerin DNA testi sonucu belirleneceğini söyledi. Şiddetli patlamanın bir kilometre uzaklıktaki evlerde hissedildiği bildiriliyor. Bölge sakini Jayashree Harikrishnan, "Havada devasa beton parçaları uçuyordu. İri parçalar bizim bahçeye düştü" dedi.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, olayda 80 kişinin öldüğünü, 250 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hindu bayramları içinde en coşkulusu olan festival, yeni mevsimin gelişi için kutlanıyor ve ülkede tüm çatışmaların sona erdiği, ilişkilerin tazelendiği ve onarıldığı, kötü anıların geride bırakıldığı gün olarak kabul ediliyor.