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Dünya

Hindistan'da üst geçit çöktü; en az 14 kişi hayatını kaybetti 100'den fazla kişi de enkâz altında

Söz konusu üst geçidin 2009 yılından bu yana inşaat halinde olduğu öğrenildi

31 Mart 2016 15:35

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bir üst geçit çöktü. İlk gelen haberlere göre; en az 14 kişi hayatını kaybetti. Enkâz altında ise 100'ü aşkın kişi olduğu tahmin ediliyor.

Büyük bir kalabalığın toplandığı olay yerinde polis düzeni sağlamaya çalışırken, Hindistan Ordusu Ulusal Afet Birliği’nin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere olay yerine gönderildiği açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, inşaat halindeki üst geçit caddeye yıkıldı. İtfaiye ekipleri ve yöre sakinleri, metal ve beton yapının altında kalanları çıplak elle kurtarmaya çalışıyor.

Olay yerinde bulunan polis memuru Raichand Mohta, "Durum içler acısı. Şimdilik kaç kişinin enkaz altında kaldığına ilişkin bir bilgi yok" dedi. Bir tanık, sağlık görevlilerinin enkaz altında kalan bir minibüsün içinden insanları kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Bengal Eyaleti milletvekili Babul Supriyo ise viyadük inşaatının ciddi bir planlama yapılmadan kurallara aykırı olarak yürütüldüğünü iddia ederek ‘‘Bu tamamen bölgesel hükümetin vurdum duymazlığından kaynaklanıyor. Yerleşim alanının üzerine nasıl olurda viyadük planlanabilir. Viyadük konutların pencerelerine değiyor ‘’ diyerek Mamata Banerjee hükümetini eleştirdi.

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