T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hindistan'da tapınakta yangın; en az 102 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bir tapınakta çıkan yangında en az 102 kişi öldü.

10 Nisan 2016 13:45


Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Kollam kenti yakınlarında bulunan Puttingal Tapınağı'nda gece saatlerinde çıkan yangında en az 102 kişi öldü, 300 kişi de yaralandı.

Eyalet İçişleri Bakanı Ramesh Chennitala Hindu yeni yılı için düzenlenen havai fişek gösterileri sırasında kıvılcımların başka havai fişek balyalarına sıçradığını kaydetti. Chennitala havai fişek balyalarının alev almasının ardından büyük bir patlama gerçekleştiğini belirtti.

Dev alevlerin dakikalar içinde tapınağı sardığını ifade eden Bakan, içerideki onlarca kişinin kaçmaya fırsat bulamadan yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Havai fişek gösterisini izlemek için yaklaşık 10 bin ila 15 bin kişi Puttingal Tapınağı çevresinde toplanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HindistanKeralaKollamPuttingal TapınağıEyaletBakanı Ramesh Chennitala HinduBakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24