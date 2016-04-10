Hindistan'da tapınakta yangın; en az 102 kişi hayatını kaybetti



Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Kollam kenti yakınlarında bulunan Puttingal Tapınağı'nda gece saatlerinde çıkan yangında en az 102 kişi öldü, 300 kişi de yaralandı.

Eyalet İçişleri Bakanı Ramesh Chennitala Hindu yeni yılı için düzenlenen havai fişek gösterileri sırasında kıvılcımların başka havai fişek balyalarına sıçradığını kaydetti. Chennitala havai fişek balyalarının alev almasının ardından büyük bir patlama gerçekleştiğini belirtti.

Dev alevlerin dakikalar içinde tapınağı sardığını ifade eden Bakan, içerideki onlarca kişinin kaçmaya fırsat bulamadan yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Havai fişek gösterisini izlemek için yaklaşık 10 bin ila 15 bin kişi Puttingal Tapınağı çevresinde toplanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.