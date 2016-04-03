Hindistan'ın 'çocuk gelin'i evinde ölü bulundu

Hindistan televizyonlarının tanınmış isimlerinden, Pratyusha Banerjee evinde ölü bulundu. Polis 24 yaşındaki Banerjee'nin evinin tavanındaki pervaneye asılı halde bulunduğunu bildirdi. Banerjee, Hindistan'ın en uzun soluklu dizisi olarak bilinen 'Balika Vadhu'nun (Çocuk Gelin) başrolü olarak tanınmıştı. 2100 bölümden fazla yayınlanan dizi'de Banerjee, çocukken evlendirilmiş genç bir kadını canlandırmıştı.

Hürriyet’in Associated Press'ten aktardığı habere göre, Banerjee'nin ölüm nedeni otopsinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Polis yetkilisi Sudhir Butere, Banerjee'nin erkek arkadaşının, diğer arkadaşlarının ve komşularının sorgulandığını belirtti.