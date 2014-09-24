Hindistan'da bir hayvanat bahçesinde beyaz kaplan bir kişiyi öldürdü

Hindistan'da Yeni Delhi hayvanat bahçesinde dün gerçekleşen olayda, 22 yaşında Maksut Khan adlı bir adam, nesli tükenme tehlikesi altında bir tür olan beyaz kaplan tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay kaplanın tutulduğu alanda gerçekleşirken, adamın alana nasıl girdiğiyle ilgili farklı yorumlar var.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; Khan, hayvanat bahçesi yetkililerinin ikazlarına rağmen alkollü halde korkuluğa tırmanarak, kaplanın tutulduğu alana atladı.Tanıklar, "gencin çığlıklarıyla olayı fark ettiklerini ve çevredekilerin kaplanın dikkatini dağıtmak için taş fırlattıklarını ancak başarılı olamadıklarını" kaydetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gencin kaplanın yaşadığı alana girdikten sonra vahşi hayvan tarafından köşeye sıkıştırıldığı görülüyor.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Riaz Ahmet Han, yaşadığı bölgeye yabancı birinin girmesinden huzursuzluk duyan kaplanın gence saldırdığını ifade etti. Han, kaplanın genci sürükleyerek götürdüğünü ve yardım ulaştırılana kadar öldürdüğünü bildirdi. Han, "kurtarmaya gelen güvenlik sorumlularının uyuşturucu enjekte silahları 360 fit uzakta olduğu için adamı kurtaracak vakit bulamadıklarını" ifade etti.

10-15 dakika sürdü

Bir duvara yaslanan genç, kendisini omzundan yakalayan kaplanın ilk saldırısından 10- 15 dakika sonra can verdi. Uyuşturucu enjekte silahları olmadığı için güvenlik görevlileri tarafından kurtarılamayan adamın cesedi otopsi için adli yetkililere teslim edildi.

Üç yıl önce de bir olay gerçeleşmişti

Üç yıl önce bir dişi kaplanın duvarından atlamasının ardından, aynı hayvanat bahçesi geçici olarak kapatılmıştı. Kaplanın uyuşturulup tekrar yerine götürülmesi iki saati sürmüştü.