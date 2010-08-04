Hodenhagen'in beyaz kaplan yavruları

T24-

Dört sevimli beyaz kaplan yavrusu, Almanya'da basının ilgi odağıydı. Vahşi doğada nadir rastlanan beyaz kaplanlar, Hodenhagen Hayvanat Bahçesi'ndeki kaplan nüfusunu da artırdı.Basın mensuplarının yoğun ilgisinden memnun görünenler, Almanya'da Hodenhagen Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri iki hafta önce dünyaya gelen 4 sevimli beyaz kaplan...Basına tanıtılan kaplan yavrularının keyfine ise diyecek yok.Nadir görülen beyaz kaplanlar doğal yaşamda hayatlarının sürdüremiyor. Kürklerinin beyaz olması kamufle olmalarını engelliyor. Diğer hayvanlar tarafından kolayca farkedilebiliyorlar. Böyle olunca da kendileri için gerekli besinleri de temin edemiyorlar.Hayvanat bahçesi ise onların hayatta kalabilecekleri tek yer gibi görünüyor. Nadir bulunmaları nedeniyle de ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyorlar