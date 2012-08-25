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Dünya

Kaplan bakıcısını öldürdü

Almanya'da hayvanat bahçesindeki kaplan bakıcıya saldırdı. Hastaneye kaldırılan kadın bakıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

25 Ağustos 2012 22:21

Almanya’nın Köln kentindeki hayvanat bahçesinde içinde bulunduğu tel örgüyü koparan kaplan, bakıcısını öldürdü.

Yetkililer, çevrelendiği tel örgüden çıkmayı başaran kaplanın bakıcısına saldırdığı ve bakıcısının ağır yaralanmasına sebep olduğunu açıkladı.

Köln polisi, hastaneye kaldırılan kadın bakıcının, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Kafesinden kaçan kaplanı durdurmak isteyen hayvanat bahçesinin müdürü Theo Pagel'in de kaplanı bir tüfekle vurduğu kaydedildi. Olayın ardından hayvanat bahçesinin tamamı geçici olarak boşaltıldı.

Polis ekipleri, helikopter desteğiyle hayvanat bahçesinde güvenliği yeniden sağladı. Ölen kaplanın dört yaşında olduğu ve 2011 yılında Köln Hayvanat Bahçesi'ne getirildiği belirtildi.

Köln'deki hayvanat bahçesi 1985 yılında da benzer bir olaya sahne olmuştu. Kafesinden kaçmayı başaran iki şempaze, eski hayvanat bahçesi müdürü Gunther Nogge'ye saldırmış ve Nogge'nin ağır yaralanmasına neden olmuştu. Şempazeler de daha sonra vurulmuştu. (Deutsche Welle Türkçe)

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