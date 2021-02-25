Hıncal Uluç'tan köşe komşusuna Hande Sarıoğlu yanıtı: Yeni binamızın terasına çıkıp çıplak selfie çeksem, bunun adı "özgürlük" olur mu?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sosyal medya hesabından dans ettiği bir video paylaştığı için Habertürk'teki görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu konusunda kendisini eleştiren köşe komşusu Melih Altınok'a "Ben gazeteyi temsil etmiyorum dedim, geçen yazımda.. Hande'ye göre daha özgürüm bu yüzden.. Ama yeni binamızın terasına çıkıp çıplak bir selfie çeksem ve "Manzaramıza bakın" diye sosyal medyaya koysam, bunun adı "Özgürlük" olur mu, Melih?. Karantina öncesinde veya sonrasında değişir mi bu tarif?" diye yanıt verdi.

Hande Sarıoğlu'nun yaptığı işin Habertürk gibi saygın bir haber kanalına zarar verdiğini ifade eden Hıncal Uluç, "Yani Hande, kişisel özgürlük sınırını aştı. Bir okur da "Ya Hande bale yapsaydı" diyor.. Şimdi bale yapmak ile göbek atmak ayni şey mi?. "Peki ya tamamen soyunup direk dansı yapsaydı" desem.. Göbek atmak ile direk dansı bir olur mu?. Özüne bakarsan ikisi de sanat. Ama toplumda kabulleri farklı.. Ben de onu tartışıyorum işte.. Toplumdaki saygınlık ölçülerini..." ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Köşe komşusundan Hıncal Uluç’a Hande Sarıoğlu eleştirisi: Şaşırtıcı şekilde özgürlüklerden değil yasakçılıktan yana tavır koyuyorsun