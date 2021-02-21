Köşe komşusundan Hıncal Uluç’a Hande Sarıoğlu eleştirisi: Şaşırtıcı şekilde özgürlüklerden değil yasakçılıktan yana tavır koyuyorsun

Sabah yazarı Melih Altıok, bugünkü yazısında sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu için, “Siz hangi spikerin, benzeri bir eylemini sosyal medyaya koyduğunu duydunuz, dünyada?” sorusunu sorduğu köşe komşusu Hıncal Uluç’a eleştirilerde bulundu.

“Bizler senin oryantal taklidi yapmaktan çekinmeyen ünlü ekran yüzü arkadaşlarınla verdiğin pozlarla çok eğlendik zamanında. Köşenden, Rahmi Koç'un da arkadaşı olan Şapka Ertekin'le, Tevfik Bey'le Bebek'in, Ortaköy'ün tozunu attırdığınız günlerin eğlenceli hikâyelerini okuduk, dinledik... İş dışında, renkli kişiliğini ortaya koymanın, olduğun gibi görünmenin sana bir zararı oldu mu ki?” diyen Altıok, “Bu izolasyon tedbirleri nedeniyle eve kapanmak, hep tam ortasında olduğun hayattan kopmak senin de canını sıkmış olmalı. Bu yüzden ‘Kime ne’ denilerek çoktan bitmesi gereken bir tartışmada bile şaşırtıcı şekilde özgürlüklerden değil yasakçılıktan yana tavır koyuyorsun” ifadelerini kullandı.

Altıok ayrıca yazısında, “Hıncal Abi enerjisini hiç kaybetmeyen deneyimli bir büyüğümüz. Gençler olarak mesleğe ve hayata dair tavsiyelerini de önemsiyoruz. Bu yüzden açıkça soracağım. Hıncal Abi, ‘Haberci, içinize şüphe düşürdüğü an, artık o alanda kalamaz. Oryantal dans yapıp sosyal medyaya koyan bir kadının televizyonlarda yapacağı çok şey var. Mesela bir eğlence programı ya da güldüren bir talk şov sunuculuğu’ şeklindeki önermende samimi misin?” diye sordu.

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TIKLAYIN - Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Hande Sarıoğlu yorumu: Siz hangi spikerin, benzeri bir eylemini sosyal medyaya koyduğunu duydunuz, dünyada?