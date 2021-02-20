Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Hande Sarıoğlu yorumu: Siz hangi spikerin, benzeri bir eylemini sosyal medyaya koyduğunu duydunuz, dünyada?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu konusunda, "Doğrudur, herkesin olduğu gibi, her kadının da istediği, eğlendiği halini videoya çekip, sosyal medyaya koyma hakkı vardır. Ama "Kime ne" sorusu pek doğru değildir. Hande haber spikeri.. Siz hangi spikerin, benzeri bir eylemini sosyal medyaya koyduğunu duydunuz, dünyada?. Haber, habercinin, yani sunucunun kimliği ile eş değerlidir. Haberin güvenirliği, sunucunun güvenirliği, haberin saygınlığı, sunucunun saygınlığı ile paralel gider.." diye yazdı.

Beğeni almak ve takipçi sayısını artırmak için özel hayatını kullanan bir haber sunucusuna güvenilemeyeceğine işaret eden Hıncal Uluç, "Haberci, içinize şüphe düşürdüğü an, artık o alanda kalamaz.. Oryantal dans yapıp sosyal medyaya koyan bir kadının televizyonlarda yapacağı çok şey var.. Mesela bir eğlence programı, ya da güldüren bir talk şov sunuculuğu.." ifadelerini kullandı.

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