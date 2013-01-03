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Dünya

Hillary Clinton taburcu edildi

Dışişleri Bakanlığı, doktorların Clinton'ın durumunun iyi olduğunu ve tümüyle iyileşeceğini söylediğini açıkladı

03 Ocak 2013 10:39

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, kafatası ve beyni arasında keşfedilen kan pıhtısının tedavi edilmesi için yatırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Dışişleri Bakanlığı, doktorların Clinton'ın durumunun iyi olduğunu ve tümüyle iyileşeceğini söylediğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca bakanın "işbaşı yapmayı iple çektiğine" yer verildi.

Clinton daha önce New York'taki Presbyterian Hastanesi'nden kocası ve kızıyla çıkarken görüntülenmişti.

Dışişleri bakanlığı o sırada Clinton'ın taburcu edilmediğini, testlerin yapılması için hastanenin başka bir binasına geçtiğini söylemişti.

65 yaşındaki Clinton, Başkan Obama'nın Ocak ayında ikinci başkanlık dönemine başlamadan önce görevinden ayrılacak.

2009 yılında Obama'nın ilk başkanlık döneminin başında dışişleri bakanı olarak atanan Clinton'ın sağlığı yakından takip ediliyor. İstemesi durumunda kendisinin 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Demokratların önde gelen adaylarından biri olacağı düşünülüyor.


Ağır mesai


Pazar günü kan pıhtısının keşfedilmesiyle Clinton hastaneye yatırılmıştı. Kendisi bu ayın başlarında bayılıp yere düşünce beyin sarsıntısı geçirmişti.

Bayıldığı sırada Clinton'ın bir mide virüsünün kendisini susuz bırakmasından etkilendiği söylenmişti.

Clinton, pıhtının çözülebilmesi için kan sulandırıcılarla tedavi ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bakanın hastanede bulunduğu dönemde yatağından çalıştığını açıkladı.

Ağır mesaisiyle bilinen Clinton en son Aralık ayında İrlanda'ya gitmişti.

Bakanlığın sözcüsü Victoria Nuland, "Kendisi bizleri sürekli telefonla arayıp işine devam ediyor." dedi.

Clinton yeniden işbaşı yaptığında Libya'nın Bingazi şehrinde bulunan ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili Kongre komisyonuna ifade verecek.

Olayda ABD'nin Libya büyükelçisi ve 3 Amerikalı yetkili hayatını yitirmişti.

 

 

BBCTürkçe

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